В Търговище се разбраха за състава на секционните избирателни комисии още на първата консултация

За разлика от Сливен, партиите и коалициите в община Търговище постигнаха принципно съгласие за разпределението на местата във всички 108 секционни избирателни комисии (СИК) в изборите за президент и вицепрезидент още на първата си консултация. В срещата, свикана от кмета д-р Дарин Димитров на 17 септември, участваха представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, съобщават от пресцентъра на общината.

Общо 878 ще бъдат членовете на всички секционни комисии в общината. "Прогресивна България" ще разполага с 385 членове в комисиите, от които 108 са в ръководствата на СИК. Коалиция "ГЕРБ-СДС" има 141 места, от които 77 са на ръководи позиции. Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" има 136 места, като 73 от тях са ръководни. С по 108 места в секционните комисии разполагат още партиите "Движение за права и свободи" и "Възраждане". Ръководните им постове са съответно 42 и 24.

Партиите и коалициите се споразумяха и за състава на подвижната избирателна секция, в случай, че такава бъде образувана.

По процедура кметът трябва да внесе предложенията на партиите с поименния състав на комисиите в Районната избирателна комисия в срок до 24 септември.