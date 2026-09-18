Омбудсманът иска правителството да реагира бързо на поскъпването на горивата

В същото време социалният министър Наталия Ефремова съобщи за мярката „Инфлационен чек", която предвижда еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност

Правителството трябва възможно в най-скоро време да реагира заради увеличените цени на горивата. Това каза Велислава Делчева преди началото на Международна конференция "Справедливо законодателство в синхрон с Европа", организирана от Българската платформа към Европейското женско лоби.

Повишените цени на горивата рефлектира върху всички, горивата влияят на живота ни, каза още тя и добави, че според нея е изключително важно да има облекчения за ученическите автобуси, за хората, които живеят с доходи под прага на бедност, за пенсионерите. Бих апелирала размерът за помощта да бъде малко по-висок, за да може хората наистина да се възползват в максимален размер от нея, настоя омбудсманът.

Според нея мярката от 20 евро, одобрена от предишното правителство, е добра мярка. Имам информация, че гражданите в голяма степен са се възползвали от тази възможност, сравнително бързо и лесно е ставало, без административни тежести, така че тази мярка добре е работила и би могло отново да се помисли върху тази тема, добави тя.

В същото време социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че е предвидена мярка „Инфлационен чек" за гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата на брифинг в Министерския съвет след края на работната среща за мерките във връзка с цените на горивата. Мярката ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност.