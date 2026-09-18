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Седмо село в Ловешко от днес с режим на водата

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Седмо село в Ловешко минава на воден реожим. СНИМКА: Pixabay

От днес в ловешкото село Прелом се въвежда режим на водата, съобщават от местното ВиК. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточник. Вода ще има от 8 до 20 часа.

Забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Прелом е седмото населено място в Ловешка област, в което има режим на водоподаването. Другите са Горско Сливово, община Летница, ловешките Тепава, Къкрина и Брестово, както и в Голяма Брестница, община Ябланица, и тетевенското село Глогово, припомня БТА.

Седмо село в Ловешко минава на воден реожим. СНИМКА: Pixabay

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