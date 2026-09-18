Сигнал за бомба отложи делото за катастрофата с Лютви Местан (Снимки)

Сигнал за поставено взривно устройство отложи поредното заседание по делото за катастрофата с Лютви Местан, при която през 2019 г. загина 6-месечно бебе.
Сигналът за бомба е бил подаден на тел. 112 и на служебен телефон в Съдебната палата в Кърджали. Заседанието беше насрочено за 10 часа днес, но заради заплахата не успя да започне в определения час.
На място екипи на полицията извършват проверка на сградата.
Делото все пак ще бъде гледано днес. Очаква се заседанието да започне след 11,30 часа, след приключването на проверката и възстановяването на достъпа до Съдебната палата.
На подсъдимата скамейка са Лютви Местан и Юсеин Ахмед – бащата на загиналото дете. Двамата са обвинени за причиняване по непредпазливост на смъртта на 6-месечното бебе при независимо съпричиняване.
Тежката катастрофа стана на 14 април 2019 г. на кръстовището на главния път Кърджали – Маказа с пътя за момчилградското село Загорско. Повече от седем години след инцидента съдебният процес все още не е приключил.