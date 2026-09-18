След Съвета по сигурност при Румен Радев: Нужни са пари за антидрон системи (Видео)

Разширяват охраната около обекти, в които се произвеждат и съхраняват оръжия

Всички обекти от националната сигурност, отбранителните ни системи са били разгледани на Съвета по сигурност свикан от премиера Румен Радев.

В моят доклад бе заложено допълнителни средства за антидрон системи, както е необходимо и отпускане на средства за изграждане на видеонаблюдение, системи за съвременна охрана. Тоест за модернизиране на процеса на охрана във формированията на Министерството на отбраната, каза военният министър Димитър Стоянов. И обясни, че са набелязани мерки.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък обясни, че е разгледана сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Констатирахме сериозни дефицити по наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизарат обектите и постепенно да се набавят такива, каза още Демерджиев.

Мерките за складовете ще са две групи. От една страна има съвместни екипи на МВР и ДАНС, които подборно ще обследват тези обекти и ще дадат подробни и ясни предписания за нивото на защита. Наред с това със заповед са разпоредени действия за заселени полицейски патрули около тези обекти. Те ще действат до края на годината, а после ще бъде направен анализ дали трябва да продължат да действат, каза още Демерджиев.

До края на годината искаме да имаме сключени договори по проекта SAFE, а догодина ще започнем да ги получаваме, каза още Стоянов. По него са предвидени 80 млн. евро, които са недостатъчни.

Демержиев обясни, че е направена координация за антидрон системите, защото приоритет са морските граници и тази с Турция. МВР също ще търси пари от Европа, за да пази границите и имат уверение, че ще получат такива.

Все още се води разследване за взривовете в ЕМКО, а вътрешният министър пак повтори, че се разследва и умисъл.