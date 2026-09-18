Покрай минималната заплата опозиция и управляващи се скараха кой кого обслужва

Промяната в Кодекса на труда носи "социален и икономически баланс, носи и предвидимост", смята Петър Витанов

Хвалбите за "историческото разбирателство" между синдикати и работодатели бяха последвани и от намеци за обвързаности на синдикатите

"100 млн. помощи за горивата на 20 земеделски семейства с майбаси. И 30 млн. за 550 хил. граждани. Това са ви приоритетите. Кажете си - работим за олигархията, като бяхме в БСП работехме за пенсионерите", атакува управляващите Асен Василев

С изключително емоционално включване при дискусиите по промените в Кодекса на труда шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обяви промяната в механизма за формирането на минималната работна заплата като историческо постижение - заради диалога между синдикати и работодатели.

Днес в пленарна зала извънредно влязоха промените в минималната заплата, след като вчера следобед бяха приети в ресорната социална комисия. Идеята е сумата да се базира на 4 критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж и производителността на труда. С измененията правителството се задължава всяка година до 15 август да предложи размер на минималната работна заплата, но след консултации и реални преговори между социалните партньори.

"Случи се нещо ключово - разбирателство между синдикати и работодатели, с медиаторството на държавата. Това е исторически нова ситуация, нещо което нито едно правителство не е успяло да договори - разбирателство. Присъствието на синдикатите дава гаранция за адекватността на възнаграждението, минималното, от друга страна присъствието на работодателите дава гаранция за конкурентоспособността и производителността на труда. Имаме исторически момент. Това разбирателство дава възможност за еволюцията на законодателството", настоя депутатът.

Витанов изтъкна, че досега моделът бил обвързване на МРЗ със средната брутна заплата. "Това остава но е само 1 от критериите. МРЗ вече ще има 4 критерия", натърти той. Това било много по-комплексно и давало по-точни критерии за МРЗ. На всички ни се иска тя да е колкото се може по-вискока, каза депутатът. Изменението на правилата били заради задължително транспониране на европейска директива; пороците на старите правило, "прието под силен популистки и силен политически натиск"; бюджетни и правни нужди. По старата формула в новия бюджет щял да настъпи изключителен правен хаос.

Витанов смята, че промяната носи "социален и икономически баланс, носи и предвидимост". Това се приемало и от работодатели, и от социални партньори.

Цончо Ганев от "Възраждане" обаче репликира, че не бива да се хвали с подкрепата от синдикатите, защото особено ръководството на националните синдикати било "символ на тежка обвързаност". Намалявате МРЗ поне с 36 лева, или 18 евро, напомни му Ганев, визирайки плановете сумата да е 690 евро. Като всички социални политики, които орязахте или замразихте, така изядохте и минималната работна заплата, каза депутатът.

Шефът на социалната комисия Венко Сабрутев се върна в миналото на Витанов като депутат от БСП, след което изчисли с с измененията режат от минималната заплата между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.

Витанов отрече обвинението от Сабрутев, че е гласувал Делян Пеевски да оглави ДАНС - случило се в друг парламент, а не в този, в който е бил депутат. "Не сме замразявали нищо", настоя той. "Г-н Ганев, вие сте прав за синдикатите в България. не мога да генерализирам, но има елементи на Джими Хофа и при нас", вметна той. (Джими Хофа е легендарен американски профсъюзен лидер, който оглавява мощния синдикат на шофьорите и превозвачите „Тиймстърс". Слухове обаче го свързват и с мафията, съден е за корупция и измама - б.р.)

А докато бил в БСП избирателите им били само "възрастни хора, в голямата си част затруднени да водят нормален живот". "Знам какво са 10-15 лв. повече за тези хора, но не злоупотребявайте. Ние не намаляваме. Ще увел значително МРЗ спрямо тази м.г. и значително като процент в сравнение с повечето европейски държави, там където я има. Тук не става въпрос за число, а за принцип", настоя шефът на парламентарната група от партията на Румен Радев.

Асен Василев бе засегнат от думите на Витанов, че опозицията не била в зала - всички които имали отношение били тук. "Това, което правите в момента, има един единствен ефект и се прави с една цел - да ощетите хората на МРЗ, за да ви останат повече пари. Ето, 100 млн. помощи за горивата на 20 земеделски семейства с майбаси. И 30 млн. за 550 хил. граждани. Това са ви приоритетите. Кажете си - работим за олигархията, като бяхме в БСП работехме за пенсионерите", настоя лидерът на "Промяната'.

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