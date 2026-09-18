След блокадата на пътя Бургас-Варна: Пречиствателна станция за Свети Влас ще има

Свети Влас ще има пречиствателна станция. Това увериха институциите след блокадата на главия път Бургас-Варна днес сутринта. Точно в 9 ч. 300 жители на курортния град пресякоха на няколко пъти шосето в знак на протест срещу липсата на такова съоръжение.

Местните искат ресорните министерства да дадат отговор до 1 ноември с разписан екшън план какво ще се прави и поставят срок до 15 май преди домакинството на Бургас на "Евровизия" проблемът с пречиствателната станция да бъде решен. Такава няма и Свети Влас ползва частната на "Елените", която е дадена на ваканционното селище с приватизацията му през 1999 г. , но е с ограничен капацитетът и по нея 27 години не са правени никакви подобрения.

Конкретният повод за протеста бе 12 август, когато РЗИ затвори плажа "Изток" в Свети Влас след тежка авария в съоръжението на "Елените", която замърси морето.

"За нас сезонът приключи на 12 август", гласяха някои от надписите на плакатите.

"Свети Влас ще има нова и съвременна станция. Започнала е процедурата за отчуждаване на имот. Ще се опитаме максимално да съкратим сроковете", заяви той областният управител Дико Диков пред протестиращите. Сред тях бе и новият управител на ВиК-Бургас Златина Димитрова.

Тя обясни, че за да започне процедурата за новата пречиствателна станция, Община Несебър трябва да отстъпи право на строеж. Според нея документите вече били внесени и се очаква Общинският съвет да вземе решение. Книжата за пречиствателната станция билиизпрлатени и до министъра на здравеопазването.

"Заели сме се, но това е дълъг и тромав процес. Всички институции разбират проблема и ще съдействат", каза Димитрова. Но уточни, че въпреки ускорението нова станция едва ли е възможно да бъде изградена до началото на летния сезон догодина. За да не се стига до аварии, докато вървят процедурите, отвеждащата тръба от сегашната станция ще бъде ремонтирана и поддържана.