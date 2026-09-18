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Полиция и пожарникари откриха 82-годишна жена от Радомирско, която се изгубила

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Полиция, пожарникари и гранични служители търсиха жената.

Служители на полицията, пожарната и гранични полицаи от Пернишко участваха в спасителна акция по издирването на 82-годишна жена. Това съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник, цитирани от БТА.

Близо четири часа е продължило търсенето на изгубилата се жена, която е с деменция. Тя е от радомирското село Долна Диканя.

Сигналът в полицията е постъпил през изминалата нощ, малко след 22 часа. Синът ѝ е съобщил, че майка му е напуснала дома си около 14 ч и оттогава е в неизвестност. Преди да се обърнат за помощ към полицията, близките ѝ сами са я търсили в района.

Под ръководството на директора на Областната дирекция, старши комисар Павел Млеканов, незабавно е създадена организация за издирването. В акцията са се включили служители на полицията в Перник, Районното управление в Радомир, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Радомир, и Граничното полицейско управление – Трън.

За претърсването на района са използвани наличните технически средства – дронове, термокамери и уреди за нощно виждане. Изгубената жена е била открита около 2,30 ч в храсти недалеч от дома ѝ. Била е във видимо добро здравословно състояние, транспортирана е до Спешния център в Перник, където е била прегледана, а след това предадена на близките ѝ.

В първите дни на месец септември служители на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник успяха да открият изчезнала 78-годишна жена от радомирското село Горна Диканя.

Полиция, пожарникари и гранични служители търсиха жената.

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