Трима пешеходци пострадаха за ден, блъснати от коли в Пиринско

Трима пешеходци пострадаха, блъснати от коли в Пиринско. И трите инцидента са станали в четвъртък.

Около 7,30 часа на ул. „Петър Сарафов" в Гоце Делчев, лек автомобил „Алфа Ромео", управляван от 76-годишен мъж от с. Мосомище е блъснал 87-годишен мъж, който се е намирал на пътното платно. Пешеходецът е пострадал с фрактура на крака. Направената на водача проба за употреба на алкохол е отрицателна.

В Банско пък, около 11 часа, на ул. „5-ти октомври" товарен автомобил „Рено Мастер", управляван от 42-годишен благоевградчанин, извършвайки маневра на заден ход е блъснал 48-годишна жена. Водачът на автомобила е транспортирал пострадалата до ФСМП-Банско където е установено, че същата е с охлузни рани на двете ръце и коляното. На мъжа е направена проба за алкохол, която е отрицателна.

Вечерта, около 19,55 часа, на кръстовище между ул. „Симеон Радев" и ул. „Секвоя" в гр. Благоевград, лек автомобил „Дачия Логан", управляван от 64-годишен мъж от града не е пропуснал и е блъснал 30-годишен благоевградчанин, който е пресичал пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходецът е пострадал с натъртвания и охлузвания. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела отрицателен резултат.