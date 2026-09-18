С празник в местността Парка и инициативата "Независима надпревара" отбелязват 22 септември в Търговище

С празник в местността Парка и с инициативата за най-дълго изминато разстояние "Независима надпревара" Търговище ще отбележи 22 септември - Деня на Независимостта на България. Проявите са част и от Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември и насърчава активното придвижване и използването на незамърсяващи околната среда транспортни средства, съобщават от общината.

За поредна година сред организаторите на честванията по случай Деня на Независимостта е местният фолклорен клуб "Омая". Празникът, организиран от клуба, ще започне в 10.30 ч. на поляната в местността Парка. Там ще бъдат обособени детски, творчески и кулинарен кът.

В къта за деца ще се изявят малките танцьорки на спортен клуб "Киарра". Веднага след това ще има детско утро с актрисата Грета Неделчева и забавни, приложни активности с Росица Шайкова.

Богата фолклорна програма ще представят организаторите от „Омая". В празника ще се включат и представители на вокална студия към Образцово народно читалище "Напредък - 1864", Емине Сиркова и дует "Пъстра Китка" към читалище „Пробуда – 1928" село Кралево, фолклорната група при Народно читалище "Минчо Иванов -1912" от село Макариополско, Снежана Цачева и певческа група "Детелина" към Народно читалище "Васил Левски - 1907" от село Бистра.

В кулинарния кът ще има демонстрации за приготвяне на различни тестени изделия, които всеки ще може да опита.

За пети път община Търговище обявява инициативата "Независима надпревара". Победител в нея ще бъде участникът, изминал пеша най-голямо разстояние в километри на 22 септември 2026 г. Той ще получи и голямата награда в надпреварата.

Отделно от това всички участници, извървели най-малко 10 000 крачки на 22 септември, ще бъдат включени и в жребий за разпределението на 40 предметни награди.