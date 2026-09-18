Румен Радев: Паднаха бариерите за разследване на икономически престъпления, водещи към партии

Служители на МВР бяха отличени за техните заслуги в борбата срещу корупцията производството и разпространението на наркотици. Церемонията се проведе в Министерския съвет.

За мен е чест днес да отлича изявени служители на МВР, които с професионализъм и всеотдайност укрепват законността и връщат вярата на гражданите в държавата. Знаете, че години наред служителите на МВР бяха възпрепятствани за разкритието на тежки икономически престъпления свързани с властта и водещи към политически партии. Днес тези бариери паднаха, каза премиерът Румен Радев. И поздрави разкриването на измамите във ВиК-Бургас.

Производството и разпространението на наркотици е заплаха за националната ни сигурност. То отнема нашето бъдеше, бъдещето на децата ни. Всяка една акция и успех в тази изключително трудна битка има изключително значение, каза още Радев.

"Много малка част от хората, които работеха по основните ни приоритети, са тук. Това са борба с корупцията и с наркотиците. Има вече много материали, по които работим за корупционни модели по върха. Тези материали се изпращат в прокуратурата, но се безапелационни и с ясни доказателства", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Знаем, че хората са нетърпеливи и благодаря, че работите денонощно, обърна се Демерджиев към полицаите. Той им благодари и за работата по борба с наркотрафика - и на тези, които не са в залата, защото наградените са работели по знакови случаи.