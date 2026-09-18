Хванаха шофьор с амфетамин в колата

Служители на Участък Якимово при РУ Лом задържаха шофьор с амфетамин след сигнал на тел. 112.

На 17.09.2026 г. около 21,00 ч. е получен сигнал за спрян автомобил в землището на с. Якимово, в близост до река Цибрица, с две лица във видимо неадекватно състояние. На място полицейски автопатрул установил лек автомобил „Ауди А3" с монтанска регистрация, с изгасен двигател, в който се намирали двама местни жители – 30-годишен водач и 25-годишен пътник на предната седалка. При последвалото претърсване в мъжка чанта в колата са намерени 3 пликчета тип „спейсбек" със суха зелена растителна маса и една саморъчно свита цигара, в тревните площи до колата са открити още 2 пликчета с остатъци от същото вещество. Общото тегло на растителната маса е 1,68 грама, като полевият тест е реагирал на амфетамин, като цигарата е с тегло 0,47 грама.

Водачът признал, че веществото е за лична консумация, и е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.