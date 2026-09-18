Политици и висш дипломат печелели от некачествените мантинели (Видео)

Проверяват обществени поръчки и подставени лица

Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за завръщане на справедливостта в обществото. Трябва да е ясно, че справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата. Справедливостта не се връща единствено с действията на правителството. Справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато някои от нещата, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим. Действията на изпълнителната власт са такива, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало. Тя трябва да работи така, че да събира годни доказателства, които съответно да бъдат представени в прокуратурата, а оттам да се стигне до правосъдие. Това каза премиерът Румен Радев на първия си специален брифинг за борбата срещу корупцията.

И беше категоричен, че са изключително важни действията на правителството в тази битка.

"Бяхме ви обещали, че ще правим всичко възможно тази борба с корупцията да бъде всеобхватна. А това означава да бъдат анализирани и ревизирани знакови обществени поръчки, компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери. Да бъдат, и това е най-трудната част, проверявани поставени лица. Защото хората, които злоупотребяват със закона, често не действат от свое име. Те действат чрез поставени лица", каза още Радев.

И да правим всичко възможно да работим по-интензивно с нашите партньори в чужбина, каза още той. Причината е, че така се проверяват сметки и имоти в чужбина.

Мантинелите

Мантинелите попаднаха във фокуса на общественото внимание по ред причини, включително и поради тежките пътнотранспортни произшествия, довели до жертви и пострадали. Активно започнахме да работим по доставките на мантинели на територията на България. От работата ни през този месец и от изминалия период се установи, че четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Тези дружества, на свой ред, имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Оказва се, че тези дружества, които са поели огромен обем обществени поръчки, не само са сключили договори, но тези договори са индексирани с над 150 милиона евро. Тези дружества, освен всичко друго, използват този ресурс по следния начин - много пъти се поставяше въпросът как се отклонява обществен ресурс по тази схема, по този модел. Ще се опитаме да разясним как става това. Генерираните по този начин средства са включително и чрез увеличаване на стойността на поръчките. Както казах, става въпрос за значителна сума е над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и в случая ние установихме, че част от тях отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме „дружество касичка". Това дружество генерира паричен ресурс, който, установяваме по-нататък, е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то, на свой ред, използва тези средства за заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани. Когато казах, че ние гледаме на тези полети не от гледна точка на това да се бъркаме в личното пространство на някого, ние търсихме точно тези взаимовръзки. Когато говорим за взаимовръзки и зависимости, довеждащи до отклоняване на обществен ресурс, се наблюдава точно това. Печелят определени дружества обществени поръчки, част от ресурса се отклонява и голяма част от този ресурс, установяваме после, се използва за такива дейности - за покриване на разходи на политически лидери, каза още Демерджиев.

"В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", каза още Демерджиев.

Нещо повече покрай четирите дружества, които се занимават с доставките на мантинели и които са изградили своеобразен монопол по отношение на тази дейност, генериращ огромни финансови ресурси, пролича и името на друг човек санкциониран по Магнитски - Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ, каза още Демерджиев.

"Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето, в икономическото пространство, и господин Горанов е решил да отдаде под наем, така, за една малка сума, на едно от тези дружества своя обект. И когато коментирахме, че, за съжаление, тези кръгове, които ние най-безоснователно наричаме олигархични, така са се преплели, вие виждате до какви връзки, виждате до какви взаимозависимости се стига и как ресурсът, генериран през обществени поръчки, се излива и използва за съвсем други цели - за лични цели, за частни цели на хора, участващи в тези кръгове", каза още Демерджиев.

Всички материали, за които говоря, са надлежно събрани, включително в партньорство с други служби на наша територия, включително в партньорство с чужди служби. И днес те ще бъдат предадени на прокуратурата, както и ще бъдат предадени на партньорски служби, които имат интерес към тях, каза още вътрешният министър.

Преди споменахме, преди време, че има механизми, по които санкциите „Магнитски" се заобикалят. Ето един от тези механизми. Тук имаме двама санкционирани. И понеже се поставя въпросът как се отзовават хората в тези санкционни списъци - ето как - имената им се появяват в корупционни схеми.

"Странно беше, че за нашите правоохранителни органи тези схеми бяха табу. Нямаше никакви действия. Започнахме от нулата и за няколко месеца стигнахме дотук" , обясни още той.

В МВР се работи по над 900 сигнала, като 500 са за обществени поръчки, каза пък главният секретар на МВР Любомир Николов.

" Тези дружества привидно създават един кръг, в който те се явяват конкуренти, но след изследване в нашето министерство и в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация се установи, че това са свързани дружества с едни и същи собственици или със собственици в роднински взаимоотношения. Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на значителните 400 милиона евро. Като през 2020-а едно от дружествата, участващо в обществените поръчки, закупува самолет. Разбрахте вече кой е собственик на дружеството. С този самолет, на стойност 36 милиона лева, лице с имунитет, лидер на политическа партия, осъществява 36 броя полети. От изисканата информация от нашите малтийски партньори, тъй като самолетът е прехвърлен на малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги, е установено, че са издадени 36 броя фактури на обща стойност 5 млн.", обясни още главният секретар на МВР.

"Поради тази причина извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето - депутат, лидер на политическа партия, от която установихме, че същите не са вписани и не са декларирани като разходи за транспорт или като подарък за осъществяване на въпросните полети", каза още главният секретар.

Премиерът обясни, че точно системата СИГМА е помогнала за разкриването на случая.

"Анализирахме над 11 700 договора на 176 дружества при 774 възложители. Прочетохме 3418 партиди от Търговския регистър и 11 196 документа, изтеглени от системата. Ако човек трябваше ръчно да намери и свали тази информация, щеше да му отнеме хиляди часове само за да я свали. Ние в рамките на един-два дни свалихме, обработихме и анализирахме цялата тази информация", каза пък министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Системата СИГМА ще продължи да се надгражда.

Шефът на ДАНС Пламен Тончев пък даде информация за техни

сигнали, които чакат отговори:

- Договор за концесия от Маришкия басейн за "Мини Марица-изток" ;

- Сигнал за ICGB – дружеството, което изграждаше газовата междусистемна връзка Гърция-България;

- Обществени поръчки с възложител ЕСО ЕАД при разходване на европейски средства

- Обществени поръчки за разширението на "Чирен"

- Сигнал за Еко Партнърс

- Сигнал за проверка на изпълнителния директор на "Мини Марица-изток"

- Сигнал за оползотворяването на отпадъци на територията на Столична община

- Сигнал от завода за боклук в София свързан с третирането на отпадъци от лечебните заведения

- Сигнал срещу ръководител в НКЖИ

- Съставяне на неверни документи за пътя Русе-Карнобат

- Сигнал за Български пощи

- Неизгоден договор на БДЖ

- Сигнал покрай модернизацията на 15 пътнически вагони

- Сигнал за неизгоден договор между Столична община и общинско дружество Софекострой

- За нарушения в компанията "Индустриални зони"

- Тол системата - за незаконен достъп до системата

- Изгражданото на Държавния облак

- Сигнал покрай охраната на НКЖИ

- Незаконен паралелен износ от служител в УМАБ "Царица Йоана"

- Медицинска апаратура купена от Министреството на земеделието

- Сигнал в Изпълнителна агенция по лекарствата

- Сигнал в БАБХ за доставка на ваксина срещу заболявания по животните; пак там за обезвреждане на мъртви животни

- Злоупотреби в Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии в БАН

- Сигнал за служители в департамент на СУ

Призовавам за бързи и последващи действия, каза шефът на ДАНС.

Премиерът изрази надежда по всички тези сигнали да са предприети мерки и да видим резултати в най-скоро време.

Ние не сме състав на съд и не произнасяме присъди, а изнасяме факти, каза още Радев.

-