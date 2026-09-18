Добричлии: Скъпи са ни зеленчуците на пазара и в магазина за зимнина

Цените на зеленчуците в Добрич от началото на септември изведнъж се повишиха, коментират купувачи в Добрич на фермерския пазар. „Докато в края на август имаше цени на домати за 49 цента и пипер за 1 – 1,10 евро, краставици за 1 евро, още в началото на септември цените скочиха двойно", оплакват се тези, които са решили да пазаруват за зимнина по-късно.

„За пенсионерите с минимални пенсии цените са абсурдни. Преди години правих зимнина, но сега сме двамата с мъжа ми и се лишаваме от домашно приготвено зимно удоволствие, защото ни е финасово неизгодно", казва пенсионерка от Добрич, която си е купила няколко домата за салата.

„Гледам домати и на полето, и в оранжерия. За краставиците една семка е 80 цента. За определен сорт домати, който сея, 1000 семки са 300 евро.Като се сложи напояването, препаратите, къде излиза сметката. В другите европейски страни има субсидии за зеленчукопроизводителите, при нас няма такива. Краставиците ги продавам за 2,50 евро за кг, а доматите, в зависимост от сорта – от 2 до 3 евро", казва производител от Добрич. „Добре, може през зимата хората да купуват домати и краставици внос за по 5 евро и нагоре за килограм, а сега купувачите не могат да дадат 2 евро за кг български домати", добави вече разгневен той. Жена сложи на кантара му домати, колкото за салата, и малко го умилостиви.

Грозде – бяло и червено, по 1,50 евро за кг предлагаха от лозовия си масив от Ботаническата градина в Балчик. Купувачите слагаха на кантара по 1-2 чепки.

„Цените не ни вълнуват особено. По-рано правихме зимнина. Сега сме пенсионери - семейства или сме сами. Все за два домата ще има пари. Но определено е скъпо за хората", казват пенсионерки, докато само разглеждаха щандовете на пазара.

Производител от Попово, който отглежда ягоди, малини, къпини, арония, касис и др, предлагаше ягоди за 4 евро за 500 грама. Той също беше ядосан, защото берачите искат надника си. „Но парите не стигат, купувачите са малко. Не смятам, че продавам скъпо", добави той.

Иначе приготвянето на зимнина в Добричко върви на пълни обороти. В селата хората си отглеждат зеленчуците. Тази година се радват на добра реколта. „Толкова домати раздадох това лято", казва жена от добричко село. В Добрич има различни канали, по които продукция от селата пристига в домовете в града, най-често по приятелска линия или на символично заплащане. „Ако не е селото, ще трябва да да плащаме много и едва ли ще се захванем със зимнина. Но това, което приготвяме, е в ограничени количества", казват домакини от Добрич.