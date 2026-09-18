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Пловдив почернява от полиция и жандармерия за мача Локо - ЦСКА, дрон следи за реда на стадиона

24 часа Пловдив онлайн

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Стадион "Локомотив" в Пловдив

От 15 до 21 ч. е възможно ограничаване на движението в района

Засилено присъствие на униформени от пловдивската полиция и придадени сили от Дирекция "Жандармерия" ще осигурява реда в Пловдив и особено около стадион "Локомотив" в неделя за мача между "черно-белите" и ЦСКА. Сред задачите, които служителите ще изпълняват, е подсигуряване на безопасността на движението, съобщиха от МВР. 

В интервала от 15 до 21 ч. е възможно да се въведе временна забрана за преминаване на превозните средства по следните пътни артерии в периметъра на спортното събитие:

  • по ул. "Лев Толстой", в участъка от бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";
  • по ул. "Проф. Цветан Лазаров" и ул. "Димитър Ризов" до бул. "Освобождение"

На ул. "Димитър Ризов" ще бъде обособена охранявана от полицията зона за паркиране на автомобилите на привържениците на гостуващия отбор.

МВР припомня, че в деня на футболната среща със заповед на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров е забранена продажбата на алкохол на територията на спортната зона. Също така, съгласно Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия, до трибуните няма да бъдат допускани зрители под въздействие на алкохол или наркотични вещества, извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение. На изградените контролно-пропускателни пунктове ще бъдат спирани и хора, носещи забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, бутилки, запалки, електронни устройства за пушене, безжични слушалки за мобилни телефони. Малолетни ще могат да влязат само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация.

Поведението на публиката ще бъде заснемано със специални видеокамери и дрон от въздуха, като при извършване на нарушение установените от записа лица ще понесат отговорността си.

Стадион "Локомотив" в Пловдив

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