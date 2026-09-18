Врачанският кмет и заместниците му ползвали коли, купени за социалните и асистентски услуги в общината

Икономическата полиция във Враца съобщи, че е приключила работа по преписка, заведена срещу длъжностни лица при общинската управа на Враца, придобили неправомерно три автомобила. Те били закупени от общинската администрация за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в града, обаче се ползвали лични нужди.

В хода на проверката са установени две обществени поръчки, при които са закупени автомобил „Фолксваген Туарег„ и два автомобила марка и модел „Форд Куга". Трите автомобила следвало да се ползват за нуждите на социалните услуги при общината, а именно центъра за обществена и асистентска подкрепа.

При проверка на тръжната документация е установено, че заложените от възложителя технически параметри за автомобилите ограничават кръга от евентуални участници в процедурата по Закона за обществените поръчки, и кореспондират с личните желания за оборудване на техните водачи. Налице са множество пороци и липса на прозрачност при отчетността на фактическото управление и документирането на автомобилите.

Те не са ползвани за нуждите на социалните услуги, не са оправомощавани техни служители да ги управляват и в пътните книжа липсват данни за управление от страна на тези служители. Трите автомобила не били експлоатирани от служителите или ръководителите на социалните услуги, за които били предвидени, а от кмета Калин Каменов и двамата му заместници.

Установените щети са в размер на над 170 000 евро, като материалите по преписката са изпратени на окръжната прокуратурата във Враца, с мнение за образуване на досъдебно производство.