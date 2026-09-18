Пеевски след обвиненията от Демерджиев: Освен да го кача на космически кораб до Марс

Депутатът ще сезира прокуратурата за набеждване от страна на вътрешния министър

Всичко, което изговориха днес са измислици.

Така лидерът на ДПС Делян Пеевски реагира на обвиненията от вътрешния министър Иван Демерджиев, който днес от Министерския съвет обяви, че е имало „дружество касичка", което е платило 36 полета на Пеевски за над 5 милиона евро.

Според депутата това е "поредният епизод на Демерджиев пикчърс", измислици, измислици и измислици".

"Г-н Демерждиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет (билет - б.р.) не за 5, а за 50 милиона", ироничен бе лидерът на ДПС.

Пеевски обаче се закани още днес да сезира прокуратурата, за всичко в което министърът го е набедил.

"За всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод, аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки", настоя той.

Пеевски не знае откъде идват тези неща. Това е абсурдно. Това е лъжа. Не знам откъде идват тези неща за Демерджиев пикчърс и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко, спретнато ОПГ", каза депутатът.

Оказва се, че тези дружества, които са поели огромен обем обществени поръчки, не само са сключили договори, но тези договори са индексирани с над 150 милиона евро. Тези дружества, освен всичко друго, използват този ресурс по следния начин - много пъти се поставяше въпросът как се отклонява обществен ресурс по тази схема, по този модел. Ще се опитаме да разясним как става това. Генерираните по този начин средства са включително и чрез увеличаване на стойността на поръчките. Както казах, става въпрос за значителна сума е над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и в случая ние установихме, че част от тях отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме „дружество касичка". Това дружество генерира паричен ресурс, който, установяваме по-нататък, е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то, на свой ред, използва тези средства за заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани. Когато казах, че ние гледаме на тези полети не от гледна точка на това да се бъркаме в личното пространство на някого, ние търсихме точно тези взаимовръзки. Когато говорим за взаимовръзки и зависимости, довеждащи до отклоняване на обществен ресурс, се наблюдава точно това. Печелят определени дружества обществени поръчки, част от ресурса се отклонява и голяма част от този ресурс, установяваме после, се използва за такива дейности - за покриване на разходи на политически лидери, каза по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев на пресконференция в присъствието на премиера Румен Радев.

"В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", каза още Демерджиев.

Той свърза с източването на договори за мантинели по магистралите и с депутата от ГЕРБ Владислав Горанов.