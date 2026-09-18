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Йотова ще открие XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца

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Илияна Йотова Снимка: Архив

На 18 септември, петък, президентът Илияна Йотова ще бъде в град Враца, където ще открие XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал. Тази година събитието ще събере повече от 350 млади атлети, които ще вземат участие в 10 вида спортни дисциплини на няколко локации в града. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

XIX издание на надпреварата се организира със специален фокус върху устойчивостта, опазването на околната среда и изграждането на отговорно отношение към природата сред младите хора.

Илияна Йотова Снимка: Архив

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