Йотова ще открие XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца

На 18 септември, петък, президентът Илияна Йотова ще бъде в град Враца, където ще открие XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал. Тази година събитието ще събере повече от 350 млади атлети, които ще вземат участие в 10 вида спортни дисциплини на няколко локации в града. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

XIX издание на надпреварата се организира със специален фокус върху устойчивостта, опазването на околната среда и изграждането на отговорно отношение към природата сред младите хора.