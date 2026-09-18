Омбудсманът: Имаме 5000 заповеди за защита от домашно насилие, всяка десета се нарушава

Допълнителни гаранции за жертвите на домашно насилие, които продължават да бъдат тормозени и след издаване на съдебна заповед за защита, поиска омбудсманът Велислава Делчева. Над 5000 заповеди за защита са издадени през миналата година, а много малко хора разпознават признаците на домашно насилие, коментира тя пред журналисти преди откриването на Международната конференция "Справедливо законодателство в синхрон с Европа".

Близо 500 от тези заповеди се нарушават, посочи още тя. По думите ѝ насилниците не зачитат съдебните решение и все още има нужда след издаване на съдебна заповед да се проследяват и проверяват случаите, когато насилникът не спазва разпорежданията на съда. Трябва да има допълнителни гаранции жертвата да не бъде повторно виктимизирана и да се чувства защитена от последващи действия на насилника, каза омбудсманът, цитирана от БТА.

Признак на домашно насилие може да се види и на работното място - когато жена често закъснява за работа, идва в недобро психическо състояние, подпухнала, посочи Делчева. По думите ѝ медицинските специалисти са първите хора, които могат да разберат дали става въпрос за домашно насилие, но те също не са достатъчно активни в тази област.

Помощ за жертвите на домашно насилие може да се получи и от адвокатите в Бюрото за правна помощ, като тя трябва да бъде оказана бързо, допълни Делчева.

Не във всички областни градове има кризисни центрове, което означава, че дори и някой да потърси помощ, няма къде точно да я получи, каза още Делчева. Само в 11 области в страната има такива центрове, а за останалите 13 области трябва да се работи много активно за разкриването им. Ролята ми като омбудсман е на първо място да изпращам предложения и становища до правителството с настояване законът да проработи, както и за разкриване на повече кризисни центрове, добави тя. Делчева призова хората да подават сигнали за домашно насилие и към институцията на омбудсмана. Всеки, дори анонимно, може да подаде сигнал, когато има проблем, защото знам как да реагирам, добави тя.