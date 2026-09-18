Омбудсманът: Имаме 5000 заповеди за защита от домашно насилие, всяка десета се нарушава

Допълнителни гаранции за жертвите на домашно насилие, които продължават да бъдат тормозени и след издаване на съдебна заповед за защита, поиска омбудсманът Велислава Делчева. Над 5000 заповеди за защита са издадени през миналата година, а много малко хора разпознават признаците на домашно насилие, коментира тя пред журналисти преди откриването на Международната конференция "Справедливо законодателство в синхрон с Европа".
Близо 500 от тези заповеди се нарушават, посочи още тя. По думите ѝ насилниците не зачитат съдебните решение и все още има нужда след издаване на съдебна заповед да се проследяват и проверяват случаите, когато насилникът не спазва разпорежданията на съда. Трябва да има допълнителни гаранции жертвата да не бъде повторно виктимизирана и да се чувства защитена от последващи действия на насилника, каза омбудсманът, цитирана от БТА.
Признак на домашно насилие може да се види и на работното място - когато жена често закъснява за работа, идва в недобро психическо състояние, подпухнала, посочи Делчева. По думите ѝ медицинските специалисти са първите хора, които могат да разберат дали става въпрос за домашно насилие, но те също не са достатъчно активни в тази област.
Помощ за жертвите на домашно насилие може да се получи и от адвокатите в Бюрото за правна помощ, като тя трябва да бъде оказана бързо, допълни Делчева.
Не във всички областни градове има кризисни центрове, което означава, че дори и някой да потърси помощ, няма къде точно да я получи, каза още Делчева. Само в 11 области в страната има такива центрове, а за останалите 13 области трябва да се работи много активно за разкриването им. Ролята ми като омбудсман е на първо място да изпращам предложения и становища до правителството с настояване законът да проработи, както и за разкриване на повече кризисни центрове, добави тя. Делчева призова хората да подават сигнали за домашно насилие и към институцията на омбудсмана. Всеки, дори анонимно, може да подаде сигнал, когато има проблем, защото знам как да реагирам, добави тя.