Пловдивски квартал без вода в неделя, 5 автобуса са с променен маршрут

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ВиК позиционира водоноски за гражданите

Водоснабдяването в пловдивския кв. "Прослав" ще бъде нарушено в неделя от 10 до 17 ч. заради авариен ремонт. Служители ще работят на ул. "Борис Петров" 16, а за улеснение на живеещите в квартала ще бъдат поставени водоноски с питейна вода на няколко адреса, съобщиха от ВиК и се извиняват за причиненото неудобство.

Те ще бъдат позиционирани на следните адреси:

Кръстовището на ул. "Елин Пелин" и ул. "Дъга" в кв. Прослав, пред НЧ "Никола Вапцаров"

Кръстовището на ул. "Елин Пелин" и ул. "Елена" в кв. Прослав

Кръстовището на ул. "Бъдеще" и ул. "Борис Петров" в кв. Прослав

Кръстовището на ул. "Клокотница" и ул. "Илия Енчев" в кв. Прослав

Кръстовището на ул. "Западна" и ул. "Земеделска" в кв. Прослав

Кръстовището на ул. "Битоля" и ул. "Морава" в кв. Прослав

Във връзка с ремонта, от Община Пловдив съобщиха, че 5 градски автобуса ще се движат с променен маршрут от 9,30 до 17 ч.

Линии №24 и 222

Посока към кв. "Прослав" - спирка №396 – ул. "Елин Пелин" (запад) 2, десен завой по ул. "Христо Ясенов", обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. "Вегетарианска", направо по ул. "Христо Ясенов", ляв завой по ул. "Елин Пелин", спирка № 147 – срещу ОДЗ "Боряна" - последна.

В обратна посока - спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна" и по установения маршрут за съответната автобусна линия.

Линии №6, 15 и 66

Посока към кв. "Прослав" - спирка №396 – ул. "Елин Пелин" (запад) 2, десен завой по ул. "Христо Ясенов" обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. "Вегетарианска", спирка № 1025 – "Христо Ясенов" – последен.

В обратна посока - спирка №1025 – "Христо Ясенов", ляв завой по ул. "Елин Пели" спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна" и по установения маршрут за съответната автобусна линия.