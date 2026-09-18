Студентски стенопис „Музите и сценичните изкуства“ преобрази фоайето на търновския театър

Монументалната стенописна композиция „Музите и сценичните изкуства" вече украсява централното фоайе на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Стенописният фриз е реализиран от студенти и преподаватели от катедра „Стенопис" при Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Ръководител на мащабния проект е утвърденият художник монументалист проф. д-р Владимир Аврамов от ВТУ, автор на стенописи и мозайки в редица православни храмове у нас и в чужбина.

Монументалната творба ще бъде официално представена пред публика на 30 септември. Събитието ще постави и тържественото начало на новия творчески сезон в МДТ „Константин Кисимов", съобщиха от театъра.

Стенописният фриз е разгърнат в пет пана с обща площ от 44,5 кв. метра и е посветен на драмата, музиката, танца и комедията, както и на техните покровителки и вдъхновителки – четирите музи Мелпомена, Евтерпа, Терпсихора и Талия. „Художествената концепция пресъздава антична театрална скена като символ на човешкия живот и взаимоотношенията между хората. Всяко от паната интерпретира едно от сценичните изкуства, представени в репертоара на великотърновския театър. Използвани са изразните средства на архитектурния постмодернизъм, приложени за пръв път по този начин в стенописта", обяснява проф. Олег Гочев от Националната художествена академия в София, който е художествен ръководител на проекта. Монтажът на мозаечните елементи е дело на гл. ас. д-р Пламен Кондов.

„Благодаря на преподавателите и студентите от катедра „Стенопис" за творческата отдаденост, с която реализираха този мащабен проект, както и на Община Велико Търново, която го подкрепи с близо 7800 евро по програма „Култура". Монументалната творба придаде на централното фоайе изцяло нов художествен облик и го превърна в пространство, което въвежда публиката в света на сценичните изкуства още преди влизането ѝ в театралната зала", казва директорът на театъра Ганчо Ганчев.

Композицията започва с поглед към античен театрон и орхестра, които напомнят огромен прожектор, осветяващ сцената. В паното, посветено на драмата, скената е разрушена и обагрена от драматична червена светлина. Следващите части проследяват нейното възраждане чрез музиката, раздвижването ѝ в ритъма на танца и преобразяването ѝ в своеобразен кораб, устремен към светлината и радостта на комедията.

Особено място в проекта заемат четирите музи. Техните фигури са мобилни и двустранни и могат да променят местата си в композицията. Така стенописът предлага и интерактивен игрови елемент, който превръща публиката в активен участник. Посетителите могат да разпознаят всяка муза по нейните класически атрибути и да открият към кое от изобразените изкуства принадлежи. При обръщането на фигурите музите визуално се сливат с фона и сякаш изчезват в изкуството, което вдъхновяват.

В творбата е вплетен и образът на патрона на великотърновския театър – големия български актьор Константин Кисимов. Негови портрети в драматична и в комична роля са сегментирани върху мозаечните колони, разделящи отделните пана. Скритите изображения могат да бъдат видени само от определена дистанция и под специфичен ъгъл.

Със своята монументалност, мобилност и интерактивност стенописът „Музите и сценичните изкуства" превръща централното фоайе на театъра в самостоятелно художествено пространство. Творбата създава жива връзка между изобразителното и сценичните изкуства и предлага на публиката различен начин да общува с нея – не само като зрител, но и като участник в нейното послание