Омбудсманът настоява за защита на гражданите от прекомерно оскъпени кредити

Институцията получава все повече жалби за нелоялни практики на фирмите за бързи кредити и психически тормоз

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до парламентарните комисии по икономическа политика, инвестиции и индустрия и по бюджет и финанси становището по внесения на 11 септември 2026 г. Проект на Закон за потребителския кредит. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

Велислава Делчева обръща внимание, че през последните години жалбите на граждани до институцията на омбудсмана, свързани с обслужването на потребителски кредити, трайно нарастват, особено срещу практики на фирмите за бързи кредити. Сред най-честите оплаквания са прекомерни лихви, неустойки и такси, психически натиск при събиране на задължения, отказ за предоставяне на договора и погасителния план, отказ за разсрочване или отсрочване, отпускане на кредити без реална оценка на платежоспособността и непредоставяне на информация при прехвърляне на дълга.

Омбудсманът настоява в закона да бъде включено правилото, според което при просрочие обезщетението за забава по потребителски кредит не може да надвишава законната лихва.

Общественият защитник предлага и да се даде възможност на кредиторите при строго определени условия да получават от НАП ограничена информация от регистъра по Закона за хазарта, за да могат по-добре да оценяват кредитоспособността и да предотвратяват свръхзадлъжнялостта на лицата , вписани в него.

„В тази връзка е необходимо да се обсъдят възможности и да се вземат незабавни мерки за ограничаване възможностите на такива лица да теглят кредит след кредит", категорична е Делчева

Особено внимание тя обръща на хората, преминали онкологично заболяване. Според омбудсмана 10-годишенният срок, в който данни за заболяването могат да се използват при застраховка, свързана с кредит, е прекомерен и предлага той да бъде намален на 5 години или да се въведе диференциран подход.

„По този начин, хора, преминали онкологични заболявания, ще бъдат лишени необосновано от средства, които са им необходими за спешни нужди, напр. за ремонти, за погасяване на задължения за комунални услуги", подчертава Велислава Делчева.

По отношение на защитата на длъжниците омбудсманът предлага в правилата за работа с потребители, изпитващи затруднения при погасяването, изрично да бъдат включени мерки срещу агресивни и заблуждаващи търговски практики. Повод за това са многобройните жалби за телефонен и друг психически тормоз при събиране на задължения.

„В тази връзка е необходимо е да се гарантира личната неприкосновеност на потребителите и спазването на правила за етично поведение и комуникация с тях", пише омбудсманът.

Делчева предлага още информацията преди сключване на договор да бъде не само ясна и разбираема, но и изрично „вярна, пълна и четлива", както и информацията на друг език да се предоставя само по изрично искане на потребителя.

В становището общественият защитник поставя въпрос и за възможността кредиторите да получават данни за семейно положение, брак, деца и адрес, тъй като това може да противоречи на забраната за пряка и непряка дискриминация по признак „семейно положение".

Омбудсманът настоява да бъде преразгледано и изключението за малките кредити, използвани от хора с ниски доходи, допускащо двойно връщане на главницата по кредита.

Велислава Делчева предлага също да се конкретизира понятието „допълнителна услуга", за да не се допуска необосновано увеличаване на разходите по кредита, както и да отпадне изразът „когато е целесъобразно" при прилагането на мерки за отсрочване преди започване на принудително изпълнение.

Омбудсманът обръща внимание и на несъответствието между §5 и §13 от преходните и заключителните разпоредби за прилагането на закона и настоява двата текста да бъдат приведени в съответствие по отношение обратното действие на изрично посочени разпоредби.

В заключение Делчева призовава новата нормативна уредба да гарантира по-висока защита на потребителите и да ограничи практиките, които водят до свръхзадлъжнялост и натиск върху длъжниците.

Становището вижте тук.