Проверяват медици от Спешния център в Петрич след смъртта на мъж от токов удар

24-годишен мъж от Петрич почина след токов удар при строеж на къща. Огнян Дживизов, който е баща на две деца, неволно закачил арматурно желязо за минаващ над къщата проводник и бил поразен от ток.

Веднага е закаран с кола на приятел до Спешния център. Пред болницата за минути се събраха над 100 негови близки. Мъжът е починал, а роднините му твърдят, че бил докаран жив, с пулс, но повече от час не е имало лекар, който да му окаже първа помощ. Наложи се намеса на полицията, за да не се стигне до физическа саморазправа с медици.

От Спешна помощ обясниха, че е започнала проверка. Образувано е досъдебно производство, сезирано е Министерството на здравеопазването, за да се изясни какво точно се е случило.

Дежурните медици вече са дали писмени обяснения пред директора на ЦСМП. Според тях в момента на довеждането на пострадалия мъж е имало на смяна двама фелдшери и един лекар, които са били на работното си място. Пациентът е вкаран на носилка в Спешния център, не е имал жизнени показатели, бил е без дишане и с трайно разширени зеници, а направената електрокардиограма е показала, че няма сърдечна дейност. Направен му е сърдечен масаж, но без резултат.

Предварителната проверка е установила още, че медиците не са употребили алкохол, каквито обвинения се чуха от събралите се пред Спешния център близки на починалия.