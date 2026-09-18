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700 декара гора пламнаха над Клисурския манастир

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Пожарна Снимка: Архив

Голям пожар обхвана около 700 декара храсти и суха растителност в широколистна гора над Клисурския манастир и село Спанчевци в община Берковица.

Сигналът за пламналите сухи треви е подаден на 17 септември около 12:45 ч. Заради високите температури и сухото време огънят бързо се е разраснал.

В гасенето са се включили шест екипа на пожарната в Монтана с 21 огнеборци, служители на Държавните горски стопанства и доброволци. Те са успели да ограничат разпространението на пожара.

Към момента няма опасност за хората в околните села или за Клисурския манастир, съобщава Нова тв. 

Пожарникари и горски служители продължават работа на терен за окончателното ликвидиране на огъня.

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