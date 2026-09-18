Бившата полицайка Симона Радева иска условна присъда, имала малко дете

„Имам малко дете, което има нужда от мен". С тези думи бившата полицайка Симона Радева поиска от апелативния съд условна присъда. Униформената, която помага на Георги Семерджиев да се скрие, след като уби с джипа си две момичета пред хотел "Хемус" в София иска и спиране на изпълнение на наказание „лишаване от свобода".

Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година.

Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов твърдят, че по делото има процесуални нарушения и присъдата се базира на предположения. Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно, съобщи БТА.