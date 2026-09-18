ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова към Павел Поппандов: Вашият творческ...

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23584001 www.24chasa.bg

Бившата полицайка Симона Радева иска условна присъда, имала малко дете

5476
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Симона Радева

„Имам малко дете, което има нужда от мен". С тези думи бившата полицайка Симона Радева поиска от апелативния съд условна присъда. Униформената, която помага на Георги Семерджиев да се скрие, след като уби с джипа си две момичета пред хотел "Хемус" в София иска и спиране на изпълнение на наказание „лишаване от свобода".

Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година.

Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов твърдят, че по делото има процесуални нарушения и присъдата се базира на предположения. Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно, съобщи БТА.

Симона Радева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание