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Мотор се заби в кола в Русе, 40-годишен мъж издъхна, а спътницата му е в болница

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Катастрофата с мотор Кадър: Фейсбук/ Катастрофи в София

Мотоциклетист е починал при катастрофа тази нощ в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента е подаден малко след полунощ. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 40-годишен мъж, се движел по международния булевард "България" в посока "Дунав мост", когато се блъснал в задната част на лек автомобил. Зад волана на колата  е бил 19-годишен шофьор.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието са пострадали тежко водачът на мотоциклета и негова спътничка, които са били откарани и настанени в болница.

При извършената проверка не е установена употреба на алкохол от водача на колата.

От болницата тази сутрин са информирали полицията, че мотоциклетистът е починал, пише БТА.

Причините за инцидента се изясняват.

Катастрофата с мотор Кадър: Фейсбук/ Катастрофи в София

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