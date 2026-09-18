Заснемали порнографски клипове с непълнолетни, получиха условни присъди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

26-годишна жена и 29-годишен мъж получиха условни присъди по дело за престъпления срещу личността, свързани с разпространение на порнографски материали с непълнолетни и трафик на хора.

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като двамата подсъдими са признали изцяло фактите и обстоятелствата, описани в обвинителния акт.

26-годишната Д.А. е призната за виновна, че в периода от 2 април до 19 юни 2020 г. при условията на продължавано престъпление е разпространявала чрез интернет порнографски материали с участието на лице под 18 години. Тя получава условна присъда от 1 година с тригодишен изпитателен срок.

Материалите са били изпращани чрез приложенията WhatsApp, Messenger и Telegram, както и чрез два профила във Facebook. Става дума за два видеоклипа и две снимки.

29-годишният А.В. е признат за виновен както за създаването и разпространението на същите два видеоклипа, които е изпратил на подсъдимата Д.А., така и по още няколко обвинения.

В периода от есента на 2016 г. до юли 2020 г. във Варна той е създал близо 40 порнографски видеоклипа, заснети с видеокамера на лаптоп или с мобилен телефон.

В материалите са били използвани общо осем момичета под 18-годишна възраст.

Според обвинението повечето от видеоклиповете са били продавани на лица, които не са установени в хода на разследването. Част от материалите са били разпространявани по друг начин, включително чрез показването им на трети лица от екрана на мобилен телефон.

Отделно от материалите с непълнолетни момичета мъжът е заснел още 25 порнографски видеоклипа с участието на жени, които също е продавал в интернет.

Набирал е непълнолетни срещу пари и наркотици.

По делото А.В. е признат за виновен и за набиране на лица, сред които същите непълнолетни момичета, чрез предоставяне на облаги – пари, наркотични вещества или алкохол, с цел да бъдат използвани за развратни действия.

Съдът го е признал за виновен и за използването на пострадалите от трафик лица за създаване на порнографски видеоматериали, независимо от тяхното съгласие.

На неустановена дата през май 2019 г. във Варна подсъдимият е склонил и 15-годишно момиче към употреба на наркотични вещества с цел извършване на блудствени действия.

За деянието тя получи наказание от една година лишаване от свобода, с

три години изпитателен срок.

Варненският районен съд е групирал наказанията, определени за отделните деяния на 29-годишния подсъдим, и му е наложил най-тежкото от тях – три години условна присъда с пет години изпитателен срок.

Към него съдът е присъединил и глоба в размер на 50 000 лева, с посочена равностойност в евро.

А.В. е осъден и да заплати направените по делото разноски в размер на близо 1500 евро.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок.