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България все още чака яснота преди да даде подпис за конвенция с искове срещу Русия

Павлета Давидова

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Външният министър Велислава Петрова

България не бърза да се присъединява към Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украйна за обезщетение от Русия. Причината - липса на яснота на финансирането и механизмите на работа. Това стана ясно от отговор по темата, който даде по време на днешния парламентарен контрол външната министърка Велислава Петрова – Чамова.

 Надежда Йорданова от ДБ напомни, че през февруари 2022 г. Русия е нахлула в Украйна и има резолюции, призоваващи Москва да напусне чуждата територия, има и резолюция със санкции. Има международно противоправно действие, има вреда, трябва да има механизъм за обезщетяване на вредата, настоя депутатката. България и Унгария са единствените две държави, които не са подписали Конвенцията за исковете на Украйна и Йорданова попита защо.

Външната министър обаче припомни, че от приемането на конвенцията пред декември 2025 г. нито редовното, нито служебното правителство са се присъединили към нея. Няма промяна оттогава, отхвърли тя намеците, че властта е променила позициите на България по казуса.

Петрова подчерта, че е важно да се знае и финансовото измерение на въпроса и участието на страните в него. "Подкрепяме нуждата от компенсаторен механизъм за пострадалите, но искаме подробности. Този механизъм трябва да е прозрачен и ясен, и основан на ясни правила и критерии", каза министърката. Стана ясно, че подпис от България няма да има докато не са ясни източниците на финансиране и механизма на работа, както и възможността на нашите институции да изпълняват адекватно тази си работа. Едва тогава ще се премине към решение.

"Казахте,  че може би някога България ще се присъедини към тази конвенция, може би не, ще видим. Правилно казахте, че за да е в сила, конвенцията трябва да е ратифицирана от 25 държави, а сега са само 10. Защо България не подпомогне този процес?", опита да пришпори управляващите Йорданова. Според нея правителството обикаляло внимателно около проблемите, които Русия причинила в Украйна.

Министърката обаче изтъкна, че целта при формирането на българската позиция е не само да се присъединим към механизма, а да участваме активно. Били сме свидетели на фиктивно присъединяване с различни декларации, сега обаче е важно да се знае какво би означавало присъединяването за нас в институционален и финансов аспект. Правим всичко възможно според възможностите си, добави Петрова.

Външният министър Велислава Петрова

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