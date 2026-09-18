Обвиниха бившия министър Борислав Сандов за договора с Калушев

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за длъжностно престъпление.

Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 г., когато Сандов е министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Тя е създадена от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и от родителите на Калушев.

Съгласно обвинението чрез споразумението на организацията на Калушев са били възложени правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Действията са били извършени с цел да се набави облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли" в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици, съобщават от Софийската градска прокуратура.

Предстои така повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия. Разследването по делото продължава.

Министерството на околната среда и водите е имало договор за сътрудничество с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". Той е подписан от Борислав Сандов на 8 февруари 2022 година, когато той е бил екоминистър.

"Държавата не е била ощетена с нито една стотинка от сключването на споразумението. Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г. Не ми е оказван натиск, нито някой е ходатайствал за това споразумение. Водил съм се изцяло от идеята да насърчавам гражданското участие в сферата на опазването на околната среда, а също така да търся добри практики за служителите на МОСВ в Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен балкан", коментира през февруари Сандов.

В рамковото споразумение с организацията е записано, че тя се договаря с министерството, че взаимно ще си сътрудничат и подпомагат чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа помощ, обучение, мониторинг и контрол.

"Още през 2022 г. съм давал обяснение пред ДАНС във връзка с това рамково споразумение", посочи още бившият екоминистър тогава.

"Посетих хижа "Петрохан" през 2022 г., за да се убедя, че разполагат с техниката, на която са ми показвали снимки. Там видях техника за гмуркане и вископроходим джип. Не съм се разхождал по стаите", разказа Сандов.

Той призна, че е посещавал няколко пъти хижата и че е пил чай на верандата с Ивайло Калушев, но "нямали приятелски отношения".

"Не съм видял да има деца. Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно и семейно в най-топлите и горещи дни в страната - 2023 и 2024г. Обадих им се, че се качвам и ще се радвам да се видим. Не е имало възпрепятстване от тяхна страна. Имали сме едно общо действие и то беше събитие, на което присъстваха много известни личности. Знам, че имаха възможности, но не зная откъде", добави той.

Отрече сключеното споразумение с НПО-то на Петрохан да е незаконно.