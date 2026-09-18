Соломон Паси: Как да прегърнат Сърбия в ЕС, щом с триумфи погребват военнопрестъпник

Членството в Европейския съюз (ЕС) трябва да бъде обвързано с членството в НАТО. Това заяви президентът на Атлантическия клуб в България Соломон Паси на петото издание на форума EU Meets the Balkans , който се състои днес в София Тех Парк.

Според Паси България и Румъния са длъжници на Западните Балкани, защото понятието съществува само заради тези две държави. Паси припомни, че през 1998 г., по време на австрийското председателство на ЕС, когато се взема решение, че България и Румъния ще бъдат следващите членове, трябва да се измисли някакво понятие, което да отделя тези, които няма да станат членове, от тези, които ще станат членове. И тогава, по време на австрийското председателство, го измислят – „Западните Балкани", каза Паси, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че съществува въпросът защо Канада се предлага за асоцииран член на ЕС, както и членство на Украйна, а Западните Балкани остават встрани. Според Паси до известна степен, причината е в самите Западни Балкани. "Като погледна по телевизията с какви триумфи погребват един военнопрестъпник като Радко Младич, какво да очакваме? Кой да ги прегърне тия Западни Балкани", попита Соломон Паси. Той допълни, че "това е една срамна история и тая срамна история обвързва членството на Сърбия с членството на Косово и оттам нататък тръгва надолу цялото домино".

По отношение на Косово Соломон Паси каза, че освен държава и правителство, там има и народ и територия, които могат да бъдат защитени от НАТО по същия начин, както защитаваме космоса, както защитаваме Антарктида, както защитаваме интернет пространството. Нито едно от тях трите не е държава и не е правителство, допълни той.

Паси заяви, че това, от което демокрацията най-много страда в момента, е пропагандата. Ние нямаме автоимунни сили срещу пропагандата, а трябва да се защитим. Според Паси няма по-силно и страшно оръжие от думите, защото думите крадат ума и сърцата на хората. коментира президентът на Атлантическия клуб.