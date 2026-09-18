Областният управител на Добрич проследи готовността на институциите за предстоящите избори

„В Областната дирекция на МВР – Добрич, е създадена организация и се извършва обучение на състава във връзка с произвеждането на изборите", каза директорът на службата комисар Цветан Пировски на работна среща с представителите на институции, пряко ангажирани с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври т.г. в област Добрич, организирана от областния управител Руслан Томов.Комисар Дарин Димитров, директор на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" заяви, че в следващата седмица по график ще бъдат извършени проверки по общини на помещенията за съхраняване на изборни документи и машини по отношение на противопожарната безопасност. От „Информационно обслужване" увериха, че имат готовност и в седмицата преди изборния ден ще подготвят преброителен пункт за обработка на протоколите на секционните избирателни комисии. Председателят на РИК Валя Кондова информира, че към момента комисията работи без проблеми, създадена е организация и има график с дежурства ежедневно.

Р. Томов заедно с представителите на полицията, пожарната, „Информационно обслужване" и председателя на РИК извършиха оглед и в зала „Добротица", където по традиция се приемат и обработват данните от изборите в областта. На място се уточни нужното оборудване на работни места. Към момента процесът по подготовката протича нормално, спазват се сроковете, разписани в хронограмата от Централната избирателна комисия, обобщи областният управител.