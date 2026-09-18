Албена посреща финалния кръг на турнира по конен спорт

Албена ще бъде домакин на финалния четвърти кръг на турнира по прескачане на препятствия „Купа Република България". Състезанието ще се проведе на 19 и 20 септември 2026 г. на поляната между хотел „Добруджа" и административната сграда в курорта.
В надпреварата се очаква да участват над 30 тандема – състезател и кон. Програмата включва изпитания за пони ездачи, юноши до 14 години и за 5-годишни и по-възрастни коне.
Турнирът е част от календара на Българската федерация по конен спорт и се провежда съгласно правилата за дисциплината „Прескачане на препятствия". Във финалния кръг ще бъдат определени и призьорите в крайното класиране за „Купа Република България" според натрупаните през сезона точки.
Състезателната програма започва в събота, 19 септември, от 17 часа с пони паркур с височина на препятствията 70 сантиметра. Следват паркур за юноши до 14 години с височина 105 сантиметра и изпитание за 5-годишни и по-възрастни коне с препятствия до 125 сантиметра.
В неделя, 20 септември, стартът е в 13 часа. Предвидени са пони паркур с височина 75 сантиметра, паркур за юноши до 14 години и финалното изпитание за „Купа Република България". Кулминацията на турнира ще бъде паркурът с препятствия до 130 сантиметра и еднократен бараж.
Общият награден фонд на състезанието е 7660 евро, като за участниците в детските категории са предвидени купи, розетки и предметни награди.
През юли Албена бе домакин и на третия кръг от престижния турнир „Купа Република България" по прескачане на препятствия.