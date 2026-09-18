Специализираното звено „ИООРС" в Русе търси двама служители

Специализираното звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност" (ИООРС) към Община Русе разширява екипа си и търси да назначи нови служители за две свободни позиции. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Първата позиция е за Водач оператор на открита платформа с повдигащо устройство. Кандидатите трябва да са в активна работоспособна възраст и да притежават минимум средно образование. Изисква се свидетелство за управление на МПС, категория „С", както и професионална компетентност за превоз на товари. Необходимо е също кандидатите да притежават свидетелство за правоспособност за работа със стрелови кранове до 12 тона.

За длъжността „Инспектор паркинг скоби – прикачвач" желаещите трябва да притежават минимум средно образование и свидетелство за управление на МПС, категория „В". Изисквания към кандидатите са добри комуникативни умения и способност за работа в екип. Предишен професионален опит не е задължителен.

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0882 838 311 от Началник сектор „Платено паркиране и репатриране".