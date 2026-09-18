С нова информационна система държавата ще бори насилието от и срещу деца

С нова информационна система и допълнителни механизми държавата ще опита да намали случаите на насилие от и срещу деца на територията на страната. Това стана ясно от отговор на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на днешния парламентарен контрол.

По искане на Анна Бодакова от ДБ Ефремова даде подробности за два пловдивски казуса. Първият е от 10 септември, когато повече от 10 непълнолетни младежи нападат свой връстник близо до голям търговски център. Детето е бито и горено със запалки. Вторият - трагичното убийство от Младежкия хълм в Пловдив, при което група непълнолетни малтретираха и убиха 37-годишния Георги Кузев на 13 септември. Оказа се, че за две от децата е имало сигнали за проблемно поведение, затова и Бодакова попита установени ли са проблеми в действието на наличните разпоредби.

"Към момента не са установени пропуски в работата на отдел "Закрила на детето", но е факт, че се наблюдава засилен, макар и непотвърден от официалната статистика, брой на деца, които стават жертви на насилие, или деца, осъществяват насилие. Във връзка с това сме предприели поредица от мерки, включително и законодателни", увери министър Петрова. Тя уточни социалното министерство участва в работна група по изменение на Закона за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица. Паралелно с това е започнала работата по създаването на новата национална програма за борба срещу насилието над деца, посочи тя. В работната група има представители на неправителствения сектор и на държавните институции, отговорни за закрилата на децата. Всички те трябва да разработят конкретни допълнителни мерки, свързани с превенцията на насилието между деца, както и насилието, осъществявано от деца.

"Разчитам, че от началото на следващата година ще имаме нови допълнителни механизми. Държавната агенция за закрила на детето разработва информационна система, която има за цел да установява при сигнали, без значение кой орган по закрила е сигнализиран. Без значение дали сигналът след това е оттеглен, ще се получава концентрирана информация, която може да ни помогне в бъдеще да реагираме много по-бързо, когато се засекат ситуации, които са повтарящи се от места, в които се получават сигнали", каза социалната министърка. Системата се изгражда по проект, финансиран по Програмата развитие на човешките ресурси. "В България ще имаме по-добра координация и между органите за закрила на детето", увери тя.

"Насилието над и между деца е изключително сериозен проблем. Независимо от неговата форма, то има тежки последици върху детското развитие. Координацията и взаимодействието между специалистите от различните системи са от ключово значение", подчерта социалният министър. Заради зачестилите случаи на насилие с участието на непълнолетни тя смята, че са необходими допълнителни мерки и усилия за превенция, усъвършенстване на системите и подобряване на подкрепата за децата, включително за преодоляване на последиците от преживяното.

За казуса с побоя между непълнолетни - сбиването е било между 2 групи деца на възраст между 12 и 15 години. Ден след инцидента е имало среща по координационния механизъм при насилие, в която участие са взели представители на всички отговорни институции - отделите в закрила на детето към дирекция "Социално подпомагане" в Пловдив, инспектор от Детска педагогическа стая към 2-ро РУ в Пловдив, районната прокуратура и общината. Установено е, че едно от децата има регистрация в полицията, друго пък е имало възпитателно дело в местната комисия за борба с противообществените прояви от миналата година. Проведени са поредица от срещи, разговори и консултации, а родителите на едно от децата са подали заявление за работа с психолог. Договорени са и предстои да бъдат проведени допълнителни срещи и консултации и разговори, и с другите деца-участници в инцидента, както и с техните родители. Те също ще бъдат консултирани и насочени за ползване на подходящи социални услуги за подкрепа в семейна среда.