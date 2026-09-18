Джани, който падна от парапет на НДК, се нуждае от средства за лечение

Джани Бехчет, който падна от близо 5 метра височина заедно с откъснал се парапет от тераса на сградата на НДК през април месец тази година, не може да ходи.

14-годишното момче беше в кома след тежкия инцидент на 24 април тази година и следващите месеци се превръщат в денонощна борба за живота му. След продължителни грижи и усилия от страна на лекарите в "Пирогов" и Националната кардиологична болница момчето вече е в стабилно състояние, но не може да се движи самостоятелно и няма контрол върху ръцете си, пише "България днес".

За едно момче това е огромно изпитание. Вместо да бъде навън с приятелите си, да расте, да мечтае и да живее детството си, Джани днес се бори за неща, които повечето от нас приемат за даденост - да задържи ръцете си или да направи крачка.

След прегледи и консултации специалисти от болница в Истанбул предлагат специализирана рехабилитационна програма. Чрез интензивно лечение и роботизирана рехабилитация Джани има шанс за възстановяване и за връщане към по-самостоятелен живот.

"Необходимата сума за 180 дни специализирана рехабилитация в Истанбул е 234 000 евро. Това е сума, напълно непосилна за нашето семейство. Изчерпахме личните си възможности и се обръщаме към вас с молба за помощ. Моля ви, помогнете ни да дадем на Джани шанс да се възстанови. Всяко дарение, независимо от размера му, е част от пътя към неговата първа самостоятелна крачка. Ако нямате възможност да дарите, молим ви, споделете кампанията. Всяко споделяне може да стигне до човек, който ще подаде ръка. Джани е дете. Той има право на бъдеще, на движение, на надежда, на живот. Нека му покажем, че не е сам. Нека заедно му помогнем да проходи отново. От сърце благодарим на всеки, който ще дари, сподели или просто ще застане до Джани в тази най-важна битка", споделят близките на момчето.

Как да помогнем

Средства за лечението на Джани може да дарите по следната банкова сметка:

IBAN: BG97BUIN95611000740294

Банка: Allianz Bank

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Джани Бехчет

Повече информация за кампанията "Джани се бори да проходи след инцидента до НДК" можете на получите на страницата на фондация Павел Андреев тук.