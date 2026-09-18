Бившето руско консулство във Варна отваря врати – този път за изкуство (Снимки)

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Бившето руско консулство във Варна за първи път ще посрещне свободно публика – сградата става основна сцена на форума за съвременно изкуство БУНА vol. 4.

За посетителите това ще бъде възможност да влязат в пространство, което доскоро има съвсем друга функция – сграда с дипломатическо минало, запазен интериор, кабинети, зали и следи от времето, в което достъпът до нея е бил ограничен.

Сега мястото ще бъде изпълнено с изкуство.

Изложбата ще продължи до 31 октомври 2026 г., като БУНА ще използва сградата временно в партньорство с Община Варна. Сградата се намира в центъра на града, на ул. „Македония" №53. Куратори на тазгодишното издание са Лъчезар Бояджиев и Бояна Джикова.

Именно трансформацията на мястото е един от най-силните акценти в тазгодишното издание на БУНА.

Бившето консулство не е просто неутрална изложбена зала. Архитектурата му, запазените пространства и историята на сградата ще бъдат част от начина, по който публиката ще възприема произведенията.

Посетителите ще могат да се движат през залите и коридорите на сградата, като изложбеният маршрут постепенно ще замени усещането за затвореност с възможност за свободно разглеждане, срещи и разговори.

Така място, свързано с дипломатическа работа и ограничен достъп, временно се превръща в публична културна сцена.

И изборът не е случаен.

Темата на четвъртото издание – „Вроден инат" – поставя акцент върху устойчивостта, постоянството и способността да се отстоява една идея. В случая тя се свързва и с бъдещето на самата сграда – не просто да бъде запазена, а да получи нов живот.

През 2025 г. Общинският съвет подкрепи идеята имотът да бъде превърнат в център за култура и изкуства.

Предвижда се в него да намерят място различни културни дейности, а сградата да стане дом и на Галерията за графично изкуство, организатор на Международното биенале на графиката във Варна.

Биеналето е основано през 1981 г. и се превръща в един от утвърдените международни форуми за графично изкуство.

Именно затова БУНА разглежда временното използване на сградата не само като изложбена възможност, но и като своеобразен тест за бъдещето ѝ.

Сградата на ул. „Македония" №53 е проектирана през 1979 г. от архитект Георги Саваков и е с площ от около 990 кв. метра.

По фасадата и във вътрешните пространства присъстват произведения и пластични елементи, свързани със скулптора Евгени Баръмов.

Двуетажната постройка е включвала помещения за консулската служба, кабинети, жилищни помещения и две големи зали. Едната от тях е била използвана като киносалон.

След отзоваването на почти целия персонал през 2022 г. консулството прекратява дейността си в сградата през 2023 г. През август 2024 г. управлението на държавния имот е прието от Община Варна.

Оттогава сградата е част от разговорите за това какво може да бъде нейното следващо предназначение.

С БУНА този разговор вече излиза извън институционалните кабинети и стига до публиката.

Четвъртото издание на форума няма да разчита само на отделни изложби. Тази година организаторите поставят акцент и върху самите пространства, в които изкуството се показва.

Затова са предвидени организирани турове между фестивалните локации.

Посетителите ще могат да преминават по общ маршрут, да разглеждат произведенията и да получават повече информация за авторите, творбите и местата, в които са представени.

Така БУНА превръща града в част от изложбата, а сградите – в част от разказа.