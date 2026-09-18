Кой е посланикът, чието връщане бе поискано от премиера Радев заради скандала с мантинелите

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Българският посланик в ОАЕ Иван Йорданов попадна в полезрението на властта заради проверка на четири компании и заявени от вътрешния министър връзки с политически фигури и дипломатически представител. На този фон премиерът Румен Радев очаква процедурата по отзоваването му да бъде подготвена възможно най-бързо.

По време на същия брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че при проверки на 4 дружества, ангажирани с доставката на мантинели, се е оказало, че те имат "доста интересни връзки", водещи към политически фигури и към "наш дипломатически представител".

Кариерата на Йорданов в Дубай започва през март 2018 г., когато той е назначен като генерален консул на България в Дубай. При представянето си поставя акцент върху развитието на икономическите и културните отношения, нарастващия брой български туристи и компании в Емирствата и ролята на българската общност там.

Именно докато е на този пост Йорданов става известен през 2022 г., когато помага на двама украински младежи, блокирани в Дубай след началото на войната. Тогава двамата украински граждани - момче и момиче, отишли на екскурзия с нискотарифна компания малко преди да започне войната. След началото на бойните действия и спирането на полетите те се оказали сами в Дубай с по една раница с малко летни дрехи. Двамата впоследствие намериха убежище в България.

През есента на 2022 г. служебното правителство на Радев с премиер Гълъб Донев предлага Йорданов да бъде назначен за посланик в ОАЕ на мястото на Богдан Коларов.

Справка показва, че бащата на посланика на България в Обединените арабски емирства е Илиян Иванов Йорданов. Според публичните фирмени данни той е действителен собственик и представляващ на „Спектрум Еър" ЕАД.

Компанията е регистрирана през 2019 г. с основна дейност „пътнически въздушен транспорт". Предметът ѝ включва извършване на редовен и чартърен въздушен транспорт, превоз на пътници и товари, както и ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

Името на дружеството е свързано с твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за плащания по полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Дружество касичка" е платило над 5 млн. евро за полетите на Делян Пеевски, заяви Демерджиев по време на брифинг в Министерския съвет за предприетите от властта действия за борба с корупцията.

Демерджиев посочи, че въпросното дружество е свързано с бащата на българския посланик в ОАЕ.

В отговор на обвиненията Делян Пеевски заяви, че изнесената информация не отговаря на истината.

„Всичко, което изговориха днес, са измислици", каза лидерът на ДПС.

По думите му това е „поредният епизод на Демерджиев пикчърс", като той определи твърденията като „измислици, измислици и измислици".