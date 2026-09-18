Политическите партии се споразумяха за ръководствата на СИК в Русе за изборите на 25 октомври

В Заседателната зала на Община Русе днес се проведоха консултации за назначаване на членове на секционни и подвижни избирателни комисии във връзка с подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На срещата с кмета Пенчо Милков, секретаря на Община Русе Димитър Генков и директора на дирекция „Административно обслужване" Ердинч Мевлюдов бяха поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции, които съумяха да постигнат споразумение за разпределението на ръководния състав на комисиите.

Присъстващите одобриха следното разпределение на председатели, заместник-председатели и секретари на комисиите:

В Община Русе са образувани общо 210 избирателни секции. Променено е местоположението на пет от тях – с номера 001, 002, 017, 018 и 019. Досега те се намираха в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак", но за изборите на 25 октомври вече са преместени в ОУ „Отец Паисий".