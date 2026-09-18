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19-годишен шофьор загина на АМ "Тракия", в болница са майка и двете й невръстни деца

Диана Варникова

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Линейка е пристигнала ня мястото на катастрофата.

19-годишен шофьор на лек автомобил е загинал на автомагистрала "Тракия" днес, след като колата му е напуснала пътното платно и е катастрофирала. В болница са майка с двете й невръстни деца- на 5 и на 3 години, които са пътували с него. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че сигналът за пътния инцидент е получен малко след 04 часа тази сутрин. Произшествието е станало на 56-ия километър в посока Бургас на автомагистрала "Тракия".

 Към мястото са изпратени авопатрули на сектор "Пътна полиция, аварийно-спасителен екип на пожарната от РСПБЗН-Пазарджик и линейки на Спешна помощ.

Установено е, че се касае за лек автомобил „Мерцедес", управляван от млад водач, на 19 години от с. Мелница, обл. Ямбол., с пътници - майка на 31 години и двете и деца - на 5 и 3 години. от гр..Елхово. За съжаление, водачът е починал на място.

Пострадалите пътници от автомобила са транспортирани в МБАЛ-Пазарджик.

На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура.

Линейка е пристигнала ня мястото на катастрофата.

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