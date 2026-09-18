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Адмирал Емил Ефтимов отива на форум на Военния комитет на НАТО в Копенхаген

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АДМИРАЛ ЕМИЛ ЕФТИМОВ

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която ще се проведе от 18 до 20 септември в Копенхаген, Дания, съобщиха от Министерството на отбраната.

Форумът традиционно събира началниците на отбраната на страните членки на НАТО, за да обсъдят актуалната среда за сигурност и приоритетите пред Алианса.

Сред основните теми на конференцията ще бъдат изпълнението на решенията от проведената през юли Среща на върха на НАТО в Анкара и предизвикателствата пред сигурността в глобален мащаб.

Конференцията ще завърши с избор на следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса, пише БТА.

От 18 до 19 септември 2026 г. в Копенхаген, Дания, се провежда Конференцията на Военния комитет на НАТО - най-висшият военен орган на Алианса. Форумът събира началниците на отбраната на всички 32 държави членки, сочи информация в сайта на НАТО.

АДМИРАЛ ЕМИЛ ЕФТИМОВ

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