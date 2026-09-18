Делото за катастрофата с Лютви Местан беше отложено два пъти за ден

Два пъти в рамките на един ден беше отложено делото за катастрофата с Лютви Местан. Първо сигнал за бомба забави с час и половина началото на заседанието, а след като то все пак започна, съдът назначи нова техническа експертиза, която трябва да установи има ли т.нар. „черна кутия" в автомобила, управляван от Местан при катастрофата, и какви данни са записани в нея.

Заседанието беше насрочено за 10 ч. в петък. Малко преди началото му обаче са получени две телефонни обаждания за поставено взривно устройство в сградата на съдебната палата – едното на тел. 112, а другото на служебен телефон в съда.

На място беше извършена проверка от полицията. Взривно устройство не беше открито и малко след 11,30 ч. заседанието започна.

Делото обаче отново беше отложено, след като съдът уважи искането на една от страните за назначаване на допълнителна техническа експертиза. Според определението на съда тя трябва да бъде извършена от експерт към Националния институт по криминалистика на МВР. Той ще трябва да прегледа двата автомобила - този на Местан и на другия обвиняем по делото Юсеин Ахмед, участвали в катастрофата. Ако установи, че в тях има устройства за съхраняване на данни, експертът трябва да извлече и разчете записаната информация и да я предостави на съда.

Следващото заседание по делото е насрочено за 9 ноември.