Бивш зам.-кмет на Кърджали платил за неизвършено снегопочистване, осъдиха го условно

Бившият заместник-кмет на община Кърджали Мюмюн Али и бившият главен счетоводител Валентин Иванов бяха осъдени на първа инстанция на по 1 година и 8 месеца лишаване от свобода за присвояването на 25 158 лева общински средства. Изпълнението на наказанията и на двамата е отложено с 4-годишен изпитателен срок.

Двамата са признати за виновни, че в съучастие са се разпоредили с 25 158 лева, собственост на община Кърджали, като с парите са били платени неизвършени дейности по зимното поддържане и снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа. Според присъдата това е станало на 3 май 2017 г. По това време Али е замествал кмета на общината. С платежно нареждане сумата от 25 158 лева с ДДС е преведена на фирмата изпълнител по договор за зимно поддържане и снегопочистване. Съдът е приел, че платените по фактурата дейности не са били извършени.

Освен условната присъда Мюмюн Али е лишен за 3 години от правото да заема длъжността заместник-кмет на община. За същия срок той няма право да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавно или общинско учреждение, предприятие или организация. Същите по продължителност допълнителни наказания са наложени и на Валентин Иванов. Той е лишен за 3 години от правото да заема длъжността началник на съответния финансово-счетоводен отдел в общинската администрация, както и от правото да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавни или общински структури.

Двамата са осъдени да платят и направените по делото разноски.

Присъдата е постановена от Окръжния съд в Кърджали и подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок.