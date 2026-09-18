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Назначават в училищата специалист по възпитание

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Таня Панчева СНИМКА: Георги Палейков

В училищата вече ще има нова роля, ще бъдат назначени специалисти по личностно развитие на ученика. Те ще бъдат връзката между ученици, родители и учители. Ще съдействат за преодоляване на проблемно поведение. Досега тази функция се изпълняваше от няколко души - от класния ръководител, психолога, педагогическия съветник и други. Това е една от мерките за затягане на дисциплината в училище, която представи Таня Панчева - заместник-министър на образованието.

Ще се създава и карта за проследяване на личностното развитие на ученика, в която ще бъдат отбелязвани всичките плюсове и минуси на детето. В края на всеки срок родителят ще получава генерирана характеристика за цялостното поведение на детето си. 

Една от мерките е също създаването на група, в която ще работят експерти от МОН, МТСП и общините, а в Национална информационна система ще има всички данни за детето. В стълбицата на дисциплинарните реакции ще има напомняне, индивидуален разговор с ученика, възстановителна мярка (ако е изцапал, да почисти). Следват писмено предупреждение (кратък електронен запис за извършеното нарушение), изготвяне на поведенчески план за работа с ученика и законова санкция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Таня Панчева СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
Таня Панчева СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
Таня Панчева СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков

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