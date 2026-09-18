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Владислав Горанов: Дал съм имот под наем за 1000 евро и са декларирани - оттам са "разкритията" на Демерджиев

Румяна Дeнчeва

[email protected]

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Владислав Горанов

"Действително консултантската фирма, която притежавам е отдала имот под наем на фирма КВМ „Системи за пътна сигурност" и то напълно на търговски принцип на „значителната сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно от там Демерджиев е направил тези сериозни разкрития", коментира за "24 часа" бившият финансов министър Владислав Горанов.

Фирма за мантинели е наела имот на бившия финансов министър, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинга за действията на правителството против корупцията по-рано днес.

"Някак случайно по пътя се срещнали точно с него и му плащали немалка сума за наем. Това е отговор на въпроса как се заобикаляли санкциите", каза Демерджиев.

„КМВ системи за пътна сигурност" е специализирана в производството на всички видове стоманени предпазни огради и парапети за пътно строителство. Работила е по строежа на АМ „Люлин", АМ „Струма" – ЛОТ 2 и ЛОТ 4, АМ „Тракия", бул. „Цариградско шосе", национален парк „Пирин" и др.

Владислав Горанов

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