Агенцията за закрила на детето се самосезира за убитото във Варна бебе

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Държавната агенция за закрила на детето не е получавала сигнали от съседи, лекари, близки или други лица за малтретиране, агресия или друг риск спрямо 1-годишното дете, което беше намерено мъртво във Варна.

Това съобщиха за "24 часа" от ДАЗД във връзка със случая. Агенцията се е самосезирала на 8 септември 2026 г. след публикации в медиите за смъртта на детето.

От ДАЗД са изискали информация за случая от Дирекция „Социално подпомагане" – Варна, както и допълнителни данни от МВР и Районната прокуратура във Варна за предприетите действия.

На този етап агенцията посочва конкретно, че преди трагичния случай при нея не са постъпвали сигнали, които да сочат, че детето е било в риск.

Законът за закрила на детето поставя задължение върху всеки, който разбере, че дете се нуждае от закрила, посочват от агенцията - всеки човек, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, трябва незабавно да уведоми Дирекция „Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

Това задължение важи и за хората, които научават за подобен риск във връзка с професията или дейността си – включително когато са обвързани с професионална тайна.

Това отговориха от пресцентъра на агенцията на въпрос на "24 часа" дали в случай на съмнение за насилие над дете лекарите са длъжни да подават сигнал за техен пациент.

От ДАЗД припомнят, че сигнал за дете в риск може да бъде подаден по няколко начина.

Най-бързият е чрез Националната телефонна линия за деца 116 111. Телефонът е безплатен и работи денонощно, седем дни в седмицата.

На него гражданите могат както да подадат информация за дете в риск, така и да получат консултация и психологическа подкрепа.

Припомняме, че бебето беше открито мъртво в дома на своята баба на 30 август 2026 г.

Експертиза доказва, че то е починало два дни по-рано, като през това време е оставено в стаята, в която е издъхнало.

Аутопсията показва, че е починало от мозъчно-черепна травма, а арестуваната за смъртта му жена твърди, че е паднало от кошарата си.

33-годишната Александрина Тотева, която е партньор на бабата на момченцето, се е грижела за него в последните 4 месеца, след като родителите му го оставят в техния дом.

На 10 септември съдът остави за постоянно в ареста Тотева, въпреки искането и да излезе в домашен арест.