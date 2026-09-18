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Мъж ограби имот и заключи собствениците вътре

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж за кражба на вещи, след която e заключил потърпевшите в дома им.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 16.09.2026 г. около 06,10ч. от ателие в центъра на София, обвиняемият Р.К. чрез използване на неустановено техническо средство е отнел чужди вещи. Toй е откраднал от собственици на дома банкови карти, лични документи, ключ за автомобил, портфейл с около 140 евро от владението. След приключване на деянието обвиняемият е заключил потърпевшите в дома им.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор Р.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

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