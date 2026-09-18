Сухопътните войски са на състезанието „Ястребово око 26"

Състезанието между оператори на безпилотни летателни системи от формированията на Сухопътните войски „Ястребово око 26" беше открито на Учебен център „Сливница" днес от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Той пожела успех на участващите военнослужещи и победата на най-подготвения сред тях „За мен е огромна чест да дам начало на превърналия се в традиция шампионат, по време на който ще имате възможност да демонстрирате вашите знания и умения по управлението на безпилотни летателни апарати", каза в обръщението си бригаден генерал Йорданов.

В „Ястребово око 26" участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски. Състезанието се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) в неограничена категория. Спазват се всички мерки за безопасност при изпълнение на полети в съответната категория, определена с регламентите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.