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Сухопътните войски са на състезанието „Ястребово око 26"

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СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Състезанието между оператори на безпилотни летателни системи от формированията на Сухопътните войски „Ястребово око 26" беше открито на Учебен център „Сливница" днес от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Той пожела успех на участващите военнослужещи и победата на най-подготвения сред тях „За мен е огромна чест да дам начало на превърналия се в традиция шампионат, по време на който ще имате възможност да демонстрирате вашите знания и умения по управлението на безпилотни летателни апарати", каза в обръщението си бригаден генерал Йорданов.

В „Ястребово око 26" участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски. Състезанието се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) в неограничена категория. Спазват се всички мерки за безопасност при изпълнение на полети в съответната категория, определена с регламентите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

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