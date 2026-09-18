Нередовен пътник налетя на шофьор на автобус във Варна

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36-годишен софиянец е задържан след скандал с шофьор на автобус от градския транспорт във Варна, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Инцидентът е станал вчера сутринта, когато мъжът бил установен като нередовен пътник – пътувал без да е закупил билет.

Вместо да приеме санкцията, той влязъл в пререкание с водача, започнал да отправя заплахи и закани, а впоследствие нанесъл и удари по ръцете на шофьора.

На място бързо се намесили служители на Трето районно управление, които предотвратили по-сериозно развитие на конфликта.

36-годишният мъж, който е известен на органите на реда, е задържан.

Заради хулиганските му действия срещу него е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.