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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23585605 www.24chasa.bg

Нередовен пътник налетя на шофьор на автобус във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Снимка: Архив.

36-годишен софиянец е задържан след скандал с шофьор на автобус от градския транспорт във Варна, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Инцидентът е станал вчера сутринта, когато мъжът бил установен като нередовен пътник – пътувал без да е закупил билет.

Вместо да приеме санкцията, той влязъл в пререкание с водача, започнал да отправя заплахи и закани, а впоследствие нанесъл и удари по ръцете на шофьора.

На място бързо се намесили служители на Трето районно управление, които предотвратили по-сериозно развитие на конфликта.

36-годишният мъж, който е известен на органите на реда, е задържан.

Заради хулиганските му действия срещу него е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Снимка: Архив.

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