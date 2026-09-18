Задържаха цигари за над 80 хил. евро на „Капитан Андреево"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево" задържаха 400 000 къса цигари на стойност 80 650 евро, декларирани като пластмасови кутии за еднократна употреба. Тютюневите изделия са открити при проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Турция, съобщиха от Агенция „Митници".

Влекач с полуремарке с турска регистрация пристигнал на граничния пункт около 19.15 часа на 16 септември. Камионът бил управляван от турски гражданин, който представил документи за превоз на пластмасови кутии за еднократна употреба от Турция за Франция.

СНИМКА: Агенция „Митници"

При щателната митническа проверка, извършена и с рентгенова апаратура, в товарното помещение били установени необичайни плътности. Митническите служители проверили товара и открили 40 кашона, в които, сред декларираната стока, били скрити стекове с цигари.

Пластмасовите кутии били поставени в горната част на кашоните и служели за прикритие на тютюневите изделия. При проверката са установени общо 20 000 кутии с 400 000 къса цигари, всички с чужд акцизен бандерол.

Цигарите и превозното средство са задържани. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.