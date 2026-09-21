Мръсните тайни на БГ историята: Кооперативът не е социзмислица, концепцията е на Фридрих Райфайзен

Когато през 1903 г. създават банка, първо никой от занаятчиите не иска кредит и първоначалният капитал стои в бръснарницата на касиера Мъждраганов

Днес ги смятаме за безсмислена отживелица от годините на насилствено налагане на социализма и създаване на ТКЗС-та, но истината е малко по-различна. Създават се, за да се преодолее недоимъкът на храни и стоки.

Думата “кооперация” се появява за пръв път в българския език през 1888 г. Това става в книгата на Ст. Костов “Съдружествата в Европа”, издадена в Пловдив. По това време авторът ѝ е секретар на Светия синод. Повод за написването ѝ е започналото вече западане на основни отрасли на традиционния български поминък и според него помощта на финансово слабите производители е в съдружието им с други, което нарича кооперация. Ето какво пише Костов: “Чрез сдружаване нашите търговци, занаятчии и земеделци могат да подтикнат много напред занаятите си, защото само

тогава разпръснатите дребни капитали ще се съберат за една обща цел

и само тогава опитността и познанията на едни, както и работливостта и старанието на други ще ползват изобщо цялото дело.

Такива са дружествата с взаимна отговорност на всички за един и на един за всички.” В последното изречение няма никакъв български принос, макар в годините на социализма да е много популярен лозунг, защото това е принцип на Фридрих Райфайзен, издигнат половин век назад.

Две години след излизане на книгата е основана първата селска кооперация в България. Това става в село Мирково, Пирдопско. Името, което дават основателите ѝ, е Взаимодавно спестовно земеделско дружество “Орало”. Учредителното събрание, организирано от Т. Йончев, е в сградата на училището на 26 октомври 1890 г. То е първото на Балканския полуостров. Второто се появява след 6 години в съседната нам Сърбия, в с. Враново, Смедеревско. Фридрих Райфайзен е идеологът на кооперативното движение в Европа.

Идеята се заражда, след като учителят в селото - по-късно известният български писател Тодор Г. Влайков, изнася беседа на околийска учителска конференция. Тогава разказва и за създадените сдружения за взаимен кредит, за обща доставка на земеделски семена, общо използване на селскостопански машини и др., което е именно идеята на Фридрих Райфайзен, като

начин да се преодолее недостигът на селскостопански стоки

в резултат на революции и неплодородни години в Европа.

Лекцията заинтригува Иван Маслов, Тодор Цолов и учителя Неделчо Кюлафлиев. Те отиват до Пирдоп, където живее учителят Влайков, и искат от него разяснение как да си направят такава кооперация. Отдавна се знае, че човекът на словото не е човек на действието, и затруднен да обясни практически как стоят нещата Влайков се обръща към Тодор Йончев, училищен инспектор, който бил по-добре запознат със земеделските кооперативни сдружения. Йончев е от Лом, но е учил химия във Виена, а после завършил земеделско-стопанския отдел на тамошния университет. Като студент участва в създаването на земеделски сдружения по идеята на Фридрих Райфайзен в Швейцария. Йовчев пише устав, но когато основателите на кооперацията го представят за одобрение в Министерството на финансите юрисконсултът написва: “Тоя устав противоречи на Търговския закон и е непонятен за нашия земеделец.” Тодор Влайков е един от най-големите привърженици на кооперациите.

Това обаче не пречи на създаването на кооперацията, последвана и от няколко други. Втората у нас е “Нива” в силистренското село Алфатар. Третата е земеделското спестовно дружество “Орач” в Лом. След тях се появяват кооперативни сдружения в Щръклево, Красен, после из Тутраканско, Разградско, Поповско, Еленско, за да се разпрострат в цяла България. През 1904 г. кооперациите в страната вече са 24. Създават се и потребителните кооперации, които първоначално си поставят за задача да доставят висококачествен хляб за членовете си, както и други стоки, после се появяват взаимоспомагателните каси.

Поради факта, че кредитите от Народната и Земеделската банка са недостъпни за кооперациите,

те си основават своя банка на 7 ноември 1903 г.

Нейни инициатори са Асен Иванов, административен директор на земеделските каси по това време, и д-р Иван Златаров. Те правят събрание в София, на което 30 по-видни занаятчии и производители на промишлени стоки разискват върху кредитното кооперативно дело в чужбина. Накрая решават да се свика второ, вече учредително, събрание, на което да се създаде кредитен институт на кооперативни начала, с който да се подпомага дребният производител. За да агитират за присъствие на събранието, организаторите минават от дюкян на дюкян и от работилница на работилница и обещават, че ще предоставят заеми още преди записването на собствениците им за членове, но и това не помага. На 27 ноември 1903 г. в присъствието само на 32-ма души се създава Софийска популярна банка. Никой от занаятчиите и дребните производители не иска кредит и събраният първоначален капитал си стои непокътнат в бръснарницата на касиера Мъждраганов.

После Популярната банка взема заем от 5000 лв., за да увеличи капитала, и през 1905 г. вече има 57 членове. На следващата година стават 202, а капиталът вече е 16 350 лв. Сградата на Кооперативната банка краси София и до днес.

Банката създава много клонове в страната, а техни основатели са шивачи, бакали, каквито са Рафаил Рахнев и Антон Патамански, дали началото на Варненската популярна банка. През 1906 г. са създадени Кюстендилската и Ковачевската, а през 1908 г. – и Сливенската. През 1909 г. те се увеличават с още в Оряхово, Видин, Враца, Панагюрище и Самоков. Броят им към 1914 г. достига общо 41. Това пък кара директора на Пловдивската популярна банка да свика колегите си на 23 май на конгрес. Избрана е комисия, която изработва устав и правилник. След година се свиква нов конгрес, на който се учредява Съюз на популярните банки. Начинанието е подпомогнато от политиците и министър-председателите в различни години Андрей Ляпчев и Александър Цанков.

На 17 декември 1910 г. министърът на финансите, тогава Андрей Ляпчев, прокарва в Народното събрание Закон за създаване на Българска централна кооперативна банка, като за нейни основатели определя Българска народна банка и Българска земеделска банка с дялове по 5 милиона лева, внесени наполовина, и 500 000 от облигационен фонд.

Дяловете на новооснованата финансова институция са разпределени между

284 индивидуални кооперации и още 4 съюза със 709 от земеделските кооперации

в страната и 6320 членове, на популярните банки с 56, на занаятчийските и производствени кооперации с 22 сдружени и на Централата на потребителните кооперации “Напред” с 11 колективни членове. През 1919 г. банката разпределя чрез популярите банки държавен кредит от 20 млн. лв. за пострадалите от войната занаятчии.

Едни от първите, които образуват свой централен съюз, са тютюневите, лозаро-винарските, пчеларските, бубарските, млекарските, животновъдните, горските и риболовните кооперации, както и за розоварене, и за ученици и студенти, които са основно за евтина храна и помощи за учението. Магазините “Нармаг” са емблемата на кооперациите по време на социализма.

А до 1939 г. България е най-големият производител на розово масло в света с близо 3000 кг годишно. Кооперативното движение все повече се развива и в края на 1939 г. членовете в различните му форми са 995 805 души.

Близо 3 години след 9 септември 1944, на 5 юли 1947 г. е заседанието на контролния съвет за създаване на Централен кооперативен съюз. За председател е избран Лазар Ралчев. През 1948 г. започва кооперирането на частните земеделски стопани. Макар и проведено насилствено и завършило към 1958 г., то обединява над милион частни стопани в 3300 трудово кооперативни земеделски стопанства, които средно стопанисват по около 14 000 дка. По това време имат ферми из цялата страна за коне, биволи, крави, свине, варопроизводство, производство на канап от коноп и др. Сред най-важните производства са краве, овче и биволско мляко, картофи, сено и свинска мас, восък и др.

ЦКС внася първата линия за производство на пици у нас

През 1950 г. се сключват договори между ТКЗС и частни стопани и търговски организации за изкупуване на зеленчуци, зеле, лук, червен пипер, праз, лук, моркови, соя, рицин, коноп, лен и семена от тях и др.

Кооперациите организират изкупуването и на кожи, орехи, бадеми, фъстъци, арпаджик, яйца, ориз, слънчоглед, сирене, боб, репички, салати, спанак, ориз – с две думи всичко, което се произвежда, при това на свободни цени. Тогава предимство имат държавните доставки, но наред с тях особено важно е и договорирането и свободното изкупуване в обособени пунктове.

Съюзът е изградил собствена кооперативна захарна фабрика в с. Камено, която по-късно прераства в захарен завод. Правят се и консервни фабрики. Към дирекция “Изкупуване на селскостопанска продукция” се създава предприятието “Звероферма”. Чистата печалба за 1949 г. е 239,5 млн. лв. Тогава се появяват и първите специални, но и напълно достъпни магазини, в които се предлага качествена и разнообразна стока.

През 1950 г. членовете на градските кооперации са 316 хил. За разлика от селските, те се занимават само с търговия, докато селските изкупуват животни, гъби, растения, произвеждат хранителна продукция и суровини за преработвателната промишленост. На 21 юли става ясно, че дяловият капитал на ЦКС е 9 653 681 000 лв. при 834 000 членове, или това прави на човек по 11 575 лв. Дава се и примерът с Русе, който при 60 000 жители тогава има 20 000 кооператори.

Държавните доставки са за мляко, кожи, плодове, зърнени храни, сено и слама. Тогава повикът е чрез ЦКС да се произвеждат повече и по-разнообразни видове стоки и суровини за промишлеността, и внимание се обръща дори на

локум и бонбони, които невинаги достигат,

както и облекло, и обувки.

Съюзът е създал и своя верига магазини “Нармаг” - народен магазин.

Появяват се и първите гостилници и ресторанти, и кооперативни столове, които започват да приготвят храни за кооператорите, които дори се доставят на полето.

И тук вече излизат първите проблеми - управителите на народните магазини отказват да зареждат по предварителни заявки с мотива, че не са видели стоките, които ще им доставят, и те няма да се купуват, а от тях се иска да изпълняват план. Стига се и до

дамгосания белег на социализма – опашките,

щом по щандовете се появят по-луксозни, но и в недостатъчно количество стоки.

За производство на повече българско месо е измислен тънък ход - отпадъците от столовете, при желязното правило да не се предлагат храни на следващия ден, отиват в помощните стопанства, изградени към заводи и ТКЗС-та. Просото и ечемикът пък се предоставят на бозаджийниците и бирените фабрики. Само фирмата “Мартин Бауер” от тогавашната Западна Германия изкупува 2000 тона различни видове билки от “Билкокооп”, а общо за западни държави България изнася около 6000 тона.

Сеят се и валерианови коренища за фармацевтичната промишленост. През 1983 година “Фармахим” произвежда чрез комбината си в Казанлък първите български билкови чайове, част от които се продават в чужбина.

През 60-те години ЦКС и подразделенията му в страната имат 1660 фурни и 2486 ракиджийници. Тогава за пръв път “Булгарплод” внася по договорка с Франция семе за корнишони.

След 5-6 години вече се отчита, че в магазините има демодирани и затова труднопродаваеми и дори залежали стоки. Несъответствието производство-продажби в България е 4:1, но то се дължи на това, че 3/4 от птичето месо отива за износ срещу валута. Заради тези пари нараства и изкупуването на билки. Пак с мисълта за чуждестранна валута са направени и няколко винарски изби в малките градове и селата. Във Франция са пласирани и първите тонове гъши дроб, които в следващите 15-ина години ще нараснат на 85. През 1983 г. доходно перо в износа става износът на гъби.

С помощта на Института за развитие на животновъдството се появяват и

първите ферми за нутрии

На частни стопани са раздадени 3000 животни за разплод. През 1983 г. са изкупени първите 1000 кожи от тези животни от фермите в Плевен, Разград, Шумен, Бургас, Варна и Ловеч. Това е в годините, когато няма кой знае каква грижа за животните, а на тях се гледа като на доходен бизнес. Пак тогава започва и промишленото отглеждане на зайци, като само до края на април 1982 г. са изкупени 61 тона заешко месо. Кооперациите правят дори ферма за нутрии.

Една от заслугите на ЦКС чрез дъщерното му “Булгаркооп” е първата пицария в България. Внесена е от италианската кооперативна фирма “Италимпекс” първата комплектна линия за производство на пици, която е от две пещи и с капацитет 600 броя на час. Линията се е появила на Пловдивския панаир и цената ѝ е била 28 950 валутни лева. Пак в системата на ЦКС се появяват безалкохолните швепсове “Златен портокал” и “Мандарина”.

През 1987 г. се променя наредбата за кооперациите и се казва, че в тях могат да работят и граждани, които не са техни членове, включително и за работа през свободното си време, както и се допуска членуване в две кооперации. И така стигнахме до ширпотреба и познатото от филма “Опасен чар” - “куче касичка”, “зайче касичка” и т.н.

През 1988 г. в България има 174 трудово-производителни кооперации. Безвъзвратно отминали времена.